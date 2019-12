Analytiker till Eurofins BioPharma Product Testing, Uppsala - Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB - Apotekarjobb i Uppsala

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB / Apotekarjobb / Uppsala2019-12-21Eurofins BioPharma Product Testing expanderar och söker därför ambitiösa och drivna personer med vilja lära nytt och utvecklas i sin profession.Vi välkomnar både erfarna samt nyexaminerade ansökande med examen inom relevant område. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet innebär till stor del att utföra kemiska analyser på laboratorium, men även dokumentation av arbetet i enlighet med GMP samt rapportskrivande.Eurofins är ett globalt nätverk av välutrustade laboratorier, erfarna medarbetare och vi kan, via vårt laboratorium i Uppsala och våra systerbolag inom Eurofins-koncernen, erbjuda våra kunder den totala analyslösningen! Eurofins Biopharma Product Testing har ca 50 medarbetare i Sverige (Uppsala).I den här rollen, kommer du att utföra analys i enlighet med gällande interna metoder samt metoder beskrivna i den europeiska samt amerikanska farmakopén (Ph Eur samt USP)Du kommer också att delta i projekt innehållande exempelvis metodutveckling och metodvalidering/verifiering samt vara delaktig i företagets kontinuerliga förbättringsarbetenFör att trivas hos oss, tror vi att du har en stark vilja att prestera resultat. Detta är av stor vikt då vi arbetar med kontraktsanalyser där ett effektivt och kundorienterat arbetssätt i en dynamisk miljö är essentiellt för att erbjuda våra kunder högkvalitativa analystjänster. Du har en högskoleutbildning inom exempelvis analytisk kemi alternativt en ingenjörsutbildning med kemi i fokus. Då vår kundbas är inom läkemedelssektorn är erfarenhet av arbete inom GMP-orienterad miljö meriterande men inget krav. Du har god datavana och kommunicerar väl både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.Vi lägger vikt på att vår nya medarbetare är ansvarsfull, kan ta egna initiativ, är ambitiös, självständig och resultatorienterad. Du är analytisk i ditt arbetssätt, har förmåga att ta beslut samt är en lagspelare.Erfarenhet av att driva projekt och koordinera arbete ses som meriterande.Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete inom en av världens ledande laboratorieverksamheter med goda möjligheter för utveckling i din profession. Du kommer att ingå i ett team med ambitiösa och duktiga kollegor i en välskött och informell arbetsmiljö i Uppsala.Tjänsten (-erna) är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning. Lön i förhållande till kvalifikationer.Tillträde: snarast möjligtÄr du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan via länken nedan.Intervjuer hålls löpande och vi tillsätter tjänsten när vi funnit rätt kandidat. Sista dag för ansökan 2020-01-19.För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Production Business Unit Manager Helena Monie Sjöberg per e-post: HelenaMonieSjoeberg@eurofins.se För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta Jennifer Halling, 0766397243Du kan läsa mer om Eurofins på: http://www.eurofins.se/tjaenster/pharma. Vi ser fram emot din ansökan och hälsar vår nya analytiker välkommen!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående Tillsvidareanställning2019-12-21MånadslönSista dag att ansöka är 2020-01-19Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB5017184