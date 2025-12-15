Analytiker
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker analytiker med kunskaper inom det ryska språket. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som analytiker hör du till en enhet inom avdelningen för Signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning och analys samt levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I rollen kommer du ansvara för att bevaka inhämtning av information och data inom ett utpekat produktionsområde. Du bearbetar, analyserar och drar slutsatser samt dokumenterar dessa i underrättelserapporter. Arbetet påverkas av teknikutvecklingen, vilket kräver att du kan anpassa arbetsmetodiken därefter. Du kommer även att tillämpa metoder för inhämtning och anpassa produktionen efter kundernas behov. Du kommer ingå i en arbetsgrupp och ha kontakter med uppdragsgivare- och samarbetspartners samt på sikt även hantera partnerkontakter. Tjänsten innebär arbete både enskilt och tillsammans med din arbetsgrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Bearbeta informationsmängder
Identifiera relevant underrättelseinformation
Analysera och producera rapporter i samråd med kollegor
Vidare kommer du att representera myndigheten gentemot uppdragsgivare och partners samt muntligen presentera och redogöra för de underlag som tagits fram. Tjänsteresor utrikes förekommer.
Du kan Vi söker dig som har:
En akademisk examen inom förslagsvis statsvetenskap, juridik, journalistik, ekonomi, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet inom relevant område
Erfarenhet av bearbetning och analys av större datamängder
Erfarenhet av arbete med rapportskrivning
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skift
God läs- och/eller hörförståelse i ryska
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap om/arbetat/studerat i de samhällen och/eller närliggande regioner där ryska talas
Arbetat med ryska översättningar
Arbetat med säkerhets-, utrikes- eller försvarspolitik
Producerat underlag/rapporter inom statlig myndighet eller utredande verksamhet
Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, departement, annan myndighet eller säkerhets-/underrättelsetjänst
Arbetat inom grävande journalistik
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga- Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Initiativtagande- Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Kvalitetsmedveten- Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Problemlösande analysförmåga- Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-11
Referensnummer 2025FRA1877-3 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9643518