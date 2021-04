Analytics Engineer-konsult som tänker annorlunda - Sgnfc AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Sgnfc AB

Sgnfc AB / Datajobb / Stockholm2021-04-06Vi startade Signific ( https://signific.se) för att kunna lösa världens mest spännande och utmanande problem. Det gör vi genom att hjälpa organisationer och team att samla in, strukturera upp och agera på insikter från stora mängder kvantitativ data. På så sätt lär de sig snabbare om hur nytta, förändring och effekt skapas.Som Analytics Engineer-konsult på Signific har du möjlighet att jobba i uppdrag där du får vara lika delar data engineer och insiktsskapande analytiker. Och allt däremellan.Vi vet att det ofta krävs personer som gör mer eller mindre strukturerad data redo för värdeskapande analyser. Någon som kan göra den där kopplingen mellan två olika system. Eller sätta upp det där jobbet som tar bort otaliga manuella timmar. Eller den där datamodellen som låser upp helt nya insikter om företaget. En Analytics Engineer, helt enkelt.Utöver att göra skillnad i dina uppdrag är du en stor del av ett framåtlutat bolag som sätter våra anställda i fokus. Vi är ett litet, flexibelt bolag med stora ambitioner och vill ha med dig på resan dit.Vad du kommer få göraVi tror på en öppen approach till lösningar på våra kunders utmaningar. Vi väljer lösning efter problem och inte vice versa. Din roll kan därför variera beroende på ditt intresse och kundernas problem.Som Analytics Engineer hos oss ser vi dig troligen göra några av följande saker:Först och främst hjälpa företag skapa mer nytta av sin dataTa komplex data till modeller och analyser som löser viktiga verksamhets- soch samhällsproblemSätta upp smarta, moderna och kontextspecifika lösningar på dataproblemLägga ihop datakällor via API:erDriva på analys av stora datamängderHa en nyckelroll i att förflytta team och organisationer mot ett datadrivet arbetssättFå ta del av och bidra till kunskapsdelning och nyskapande kultur ihop med dina kollegorUtvecklas åt det håll du villVem vi tror du ärVi tror på att bygga ett bolag av olika personer som på olika sätt bidrar till att vi alla trivs och lyckas. För att du ska trivas hos oss och i din roll tror vi dock att det finns några saker som du checkar av merparten av:Som personSer positivt på utmaningarGillar att vara självgående men också att samarbetaNyfiken på nya teknologier och problemVill vara så bra som möjligt på det du görDu får gärna ha hobbyprojekt vid sidan avGillar att sälja, kunskapsdela och/eller bidra till kulturen bland dina kollegorI din rollÄr genuint intresserad av att lösa kunders verksamhetsproblemHar minst tre års arbetslivserfarenhet inom rollen eller liknande rollerKänner dig bekväm inom minst ett programmeringsspråk (t.ex. Python, Javascript, Java, C#, C++)Van att jobba med API:er och databaserTar dig fram på SQLFörstår vilka mått och mätpunkter som är viktiga för digitala produkterGillar och förstår statistik (som t.ex. A/B-tester, signfikanstester och regressionsmodellering)Noggrann men också lösningsorienteradTrivs att jobba i agila team och kanske också i en mer ledande roll.Har stort intresse för Data Engineering/Science/Analytics i allmänhetHögskoleutbildning är inget krav, men konkret arbetslivserfarenhet är det.En spännande resa där du får vara med och påverkaVi är ett nystartat litet bolag, med ambitioner att göra stort avtryck i våra uppdrag och på längre sikt. Vi vill skapa en samling av dom bästa inom vår nisch och bygga en stark kultur av gemenskap, ambition och kunskap. Något som gör en signifikant skillnad helt enkelt.Hos oss får duUtmanande uppdrag inom områden du är intresserad avKollegor som ser möjligheter och värdet med din kunskap inom dataVassa kollegor som gillar att lära och läras av varandraKonkurrenskraftiga förmånerInkluderande och hållbar arbetsmiljöVill du vara med och göra skillnad?Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23Sgnfc AB5673565