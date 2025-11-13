Ämneslärare i spanska 6-9
2025-11-13
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Furulundsskolan i Mariannelund är Eksjö kommuns enda F-9-skola med tillhörande fritidshem och har ca 260 elever. Skolan ligger centralt belägen i samhället med skog och natur nära inpå.
På högstadiet arbetar 20 pedagoger tillsammans med ca 100 elever. Här finns den lilla skolans fördelar, där all personal känner alla elever på högstadiet och vi har en samsyn kring arbetet för elevernas bästa. Vi har moderna lokaler och modern teknik. Vi arbetar med att utveckla undervisningen för att möta alla elever.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare i spanska som kan undervisa i årskurs 6-9.
Tjänsten innebär att du kommer tillhöra vårt arbetslag för 7-9 . Du blir en viktig del i ett väl fungerande arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. Omfattningen av tjänsten i spanska är planerad till 50 % men högre tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån dina kompetenser och om du kan undervisa i flera språk eller andra ämnen.
Vi söker en lagspelare med hög social kompetens och en positiv elevsyn. Du har en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har ett relationellt förhållningssätt i ditt bemötande av såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du är öppen för att lära av andra och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter.
Du är organiserad och strukturerad såväl som driven i din professionella roll. Du har en vilja och stor handlingskraft i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Det är en självklarhet för dig att arbeta systematiskt och effektivt samtidigt som du är bekväm med digital teknik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare för att undervisa i spanska för årskurs 6-9 och gärna i ytterligare något ämne i åk 7-9
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan.
