2026-02-11
Orusts Sparbank söker AML-medarbetare
Vi söker nu dig som vill vara med och arbeta med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Som AML-medarbetare arbetar du dels med att säkerställa att det finns tillräcklig kundkännedom på alla kunder i banken, både direkt mot kund och som stöd till medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår även transaktionsövervakning med hjälp av monitoreringssystem samt utredning av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism inklusive rapportering till Finanspolisen. Det innebär att du tillsammans med teamet du ingår i fungerar som en central del i vårt penningtvättsarbete.
Tjänsten kommer även innebära visst annat administrativt arbete inom banken.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet från banksektorn alternativt erfarenhet av utredningsarbete från finansiell verksamhet eller myndighet.
För att trivas och lyckas i rollen som AML-medarbetare tror vi att du drivs av att både arbeta självständigt och i grupp. Du är noggrann, strukturerad, pedagogisk och du är duktig på att kommunicera i såväl tal som skrift. Du är intresserad av ekonomi och har goda kunskaper i Office-paketet. Vi tror även att du har god analytisk förmåga samt är ansvarsfull och har integritet och förståelse för vad det innebär att arbeta med sekretessbelagd information.
Du är engagerad och prestigelös samt bidrar till ett positivt klimat i gruppen.
Vad vi erbjuder dig
- En utvecklande roll i en lokal sparbank med starkt samhällsengagemang.
- En företagskultur som präglas av samarbete, engagemang och förtroende.
- Flera generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, hälsokontroller, erbjudande om sjukvårdsförsäkring, avsättning till vinstandelssystem med mera.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer och urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
