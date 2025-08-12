AML analytiker
Randstad AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Detta är en intresseanmälan för dig som vill skapa kontakt för framtida spännande konsultuppdrag inom AML-området. Just nu söker vi dig som tidigare har arbetat med AML och vill fortsätta att utvecklas inom det.
Ansvarsområden
Skärpta kundkännedomsåtgärder avseende högriskkunder
Insamling, undersökning och analys av kundens KYC-svar samt externt tillgänglig information
Analys av potentiella AML-risker
Leverans av högkvalitativa granskningar av kunderKvalifikationer
Erfarenhet av att tidigare ha arbetat inom AML
Akademisk utbildning inom relevant område, gärna ekonomi eller juridik
Är analytisk och har ett riskbaserat tankesätt
Tidseffektiv, detaljorienterad och noggrann
Duktig på att kommunicera i tal såväl som skrift
Är flytande i svenska och engelskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9454892