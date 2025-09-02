Ambulerande optiker till Skåne/Blekinge
Synoptik Sweden AB / Optikerjobb / Malmö Visa alla optikerjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synoptik Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Motiveras du av att hjälpa människor med deras syn och arbeta kliniskt med kvalitetsoptik som alla kan ha råd med? Nu söker vi på Synoptik en legitimerad optiker till våra butiker i Skåne och Blekinge! Vill du arbeta på hela Sveriges folkoptiker där vi varit experter på optik sedan 1931? Sök då tjänsten redan idag!
Som legitimerad optiker på Synoptik erbjuder vi dig:
Omfattande synundersökningar i alla våra butiker; tryckmätning, funduskamera, synfältsmätare
Möjlighet att arbeta med torra ögon
30 minuters undersökningar i fullt utrustade undersökningsrum
Delat journalsystem så du enkelt kan hjälpa kunder
Regelbundna möten och utbildningar med dina optikerkollegor i regionen
Ett brett kursutbud i vår utbildningsplattform samt Synoptiks treåriga utbildningsprogram för optiker som genererar minst 36 CET poäng per tre år
Sök tjänsten redan idag!
Vi söker dig som är legitimerad optiker idag och som känner att ögonhälsa är något som ligger dig allra närmast hjärtat. Vi letar efter dig som vill arbeta i våra butiker i Skåne och Blekinge.
Anställningen är tillsvidare och på heltid, alternativt deltid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår regionchef Emma Frankman på 076-103 84 58.
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Följ oss gärna på sociala medier, vi finns på LinkedIn och Instagram Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synoptik Sweden AB
(org.nr 556607-7904) Kontakt
Regionchef
Emma-Christina Frankman efr@synoptik.se 0730444290 Jobbnummer
9487910