Ambulerande kock, 75% Alingsås - ISS Facility Services AB - Restaurangbiträdesjobb i Alingsås

Prenumerera på nya jobb hos ISS Facility Services AB

ISS Facility Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Alingsås2021-04-12Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. Vill du också bli en del i vår globala organisation där ditt jobb verkligen gör skillnad?Nu söker vi ambulerande kockar till våra olika kök i Alingsås.2021-04-12Som ambulerande kock arbetar du utefter behovet i köken.Arbetet innebär att du blir inbokad till olika arbetsplatser där behovet finns men med tryggheten att alltid jobba minst 75% även om det oftast finns möjlighet till mer än så. Du kommer att växla mellan att jobba ensam i mindre kök och att jobba i grupp som kock i skolor och på äldregårdar.Du ska ha relevant utbildning och erfarenhet inom kockyrket.Ibland kan du hamna på ett ställe där du ensam får laga och servera mat så du behöver vara stresstålig, kunna hantera flera saker samtidigt, ha en bra överblick och kunna ta egna initiativ.Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera och har en serviceinriktad personlighet.Goda kunskaper i svenska gällande skrift, tal och läsförståelse är ett krav då vi arbetar mycket med specialkoster.B körkort är ett plus.ÖvigtTjänsten är på 75 % och arbetet är fördelat över en hel vecka och efter överenskommelse.Tjänsten kommer att tillsättas snarast och intervjuer kommer därför att ske löpande.För frågor om tjänsten, eller för att söka; kontakta Madeleine Grahm på madeleine.grahm@se.issworld.com Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.Välkommen med din ansökan!AnsökVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-16Iss Facility Services AB5684639