Ambulanssjuksköterska Skåne, distr. 2
2025-10-01
Nu söker vi specialistutbildade sjuksköterskor inom amb/IVA/ane/akuta olycksfall, primärt riktat till stationerna i Sjöbo, Höör och Hörby. Vi kan även erbjuda pooltjänst inom distriktet.
Arbetar du redan idag inom ambulanssjukvården i Skåne kan anställningen påbörjas löpande. Vid nyanställning inom ambulanssjukvården planeras introduktionen att starta runt april 2026.
Premedic Skåne distrikt 2 bedriver på uppdrag av Region Skåne ambulanssjukvård.
I verksamheten arbetar totalt cirka 150 medarbetare fördelat på åtta ambulansstationer.
Vi arbetar med gränslös ambulansdirigering vilket innebär att vi säkerställer tillgänglig ambulanssjukvård för alla medborgare inom Region Skåne.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att finnas till för människor i akut behov av din vård och arbeta i en omväxlande miljö.
Söker du ett ansvarsfullt och varierat arbete? Uppskattar du en vardag då ingen dag är den andra lik? - Då kan det här vara tjänsten för dig!
ARBETSUPPGIFTER: Inom ambulanssjukvården arbetar vi tillsammans för att alltid ge våra patienter rätt vård, på rätt vårdnivå och i rätt tid. I rollen som medarbetare på ambulansen arbetar du tillsammans med en kollega och har samtidigt ett stort egenansvar. Upplärningen innefattas av en introduktion som blandas av teoriblock och praktiska moment där du successivt får nya kunskaper och färdigheter som gör dig trygg i yrkesrollen.
Du får ett omväxlande arbete som bland annat innefattar:
* bedömning, vård och behandling av patienter utifrån våra behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer
• samarbete med andra vårdinstanser, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm med flera.
Hos oss får du
• en genomtänkt och välplanerad introduktion
• varierande arbetsdagar med ett gott arbetsklimat
• interna utbildningar och kompetensutveckling
KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är trygg och stabil i rollen som specialistsjuksköterska. Hos oss är det avgörande att du som person kan växla mellan att ta initiativ, agera och ge vård utifrån patientens behov, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
För att lyckas väl i rollen ser vi också gärna att du kan planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Till sist önskar vi att du tycker om att samarbeta med andra och på ett smidigt sätt, lyssnar, kommunicerar och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt.
I rollen som specialistsjuksköterska hos oss ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med adekvat specialistutbildning
• god fysik
• erfarenhet i rollen som sjuksköterska inom ambulanssjukvården är meriterande
• erfarenhet i rollen som sjuksköterska på akutmottagning eller akutvårdsavdelning är meriterande
• inneha B-körkort, C1 körkort är meriterande
Om du inte har ett C1-körkort så erbjuds du möjlighet till viss betald utbildning. Som en del i vår rekryteringsprocess kommer du som går vidare efter intervjusteget att få genomföra ett prov gällande fysisk kapacitet.
Skicka din ansökan via mejl till lukas.hermelin@premedic.se
och märk ansökan i ämnesraden med "Distrikt 2".
Rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: lukas.hermelin@premedic.se
Driftschef
Lukas Hermelin lukas.hermelin@premedic.se 0761-078616
