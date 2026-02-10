Ambulansöverläkare Skåne
Premedic Skåne Distrikt 2 AB / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-02-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Premedic Skåne Distrikt 2 AB i Lund
, Kävlinge
, Sjöbo
, Ystad
eller i hela Sverige
Premedic AB bedriver ambulansverksamhet i bl.a. mellersta Skåne (distrikt 2) på uppdrag av Region Skåne och har ambulansstationer på åtta orter inom distriktet. Region Skåne har det övergripande ansvaret för att ambulanssjukvården i Region Skåne bedrivs på ett enhetligt och jämlikt sätt och den prehospitala sjukvården har en mycket viktig trygghetsskapande funktion för befolkningen.
Ambulanssjukvården i Region Skåne arbetar med gränslös dirigering, gemensamma behandlingsriktlinjer och gemensam kompetensutveckling. Verksamheten i distrikt 2 har totalt ca 250 anställda medarbetare, inklusive behovsanställda.
Ambulansdistriktet är nyligen upphandlat och kommer 2026-10-01 att övergå till Falck ambulans som ny ansvarig leverantör av ambulanssjukvård i distriktet på uppdrag av Region Skåne.
Arbetsuppgifter:
Vi söker nu dig som är intresserad av en heltidstjänst som ambulansöverläkare med det medicinska ansvaret inom distriktet.
Uppdraget som ambulansöverläkare innebär att vara ett medicinskt stöd för verksamheten med ansvar för medicinska frågor och kvalitetsarbete. I rollen ingår deltagande i regionala möten, framtagande och revidering av behandlingsanvisningar, vårdprogram och andra regionövergripande styrdokument samt arbete med riktlinjer för journalföring.
Vidare ingår uppföljning av medicinska avvikelser, klagomål och allvarliga händelser, inklusive Lex Maria-utredningar, samt tjänstgöring 20 % inom Regionalt läkarstöd (RLS).
Ambulansöverläkaren ansvarar för delegering/certifiering av specifika arbetsuppgifter till behörig ambulanspersonal. Sådan delegering/certifiering ska följa de regler och riktlinjer som Region Skåne anvisar och i överensstämmelse med Hälso- och Sjukvårdslagen.
Du ingår i ledningsgruppen inom distriktet och du kommer att arbeta nära samtliga chefer. Din närmsta chef är verksamhetschefen.
Placeringen för tjänsten är i distrikt 2.
Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Därtill har du specialist- eller överläkarkompetens inom akutsjukvård, primärvård eller annan närliggande specialitet. Vi ser att du har ett gediget intresse för utbildning, utvecklings- och förbättringsarbete. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande för tjänsten.
När det kommer till dig som person är du ansvarstagande, har förmågan att leda andra mot uppsatta mål, är närvarande och har lätt för att strukturera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan.
Bemannings- och rekryteringsföretag undanber vi oss vänligen, men bestämt kontakt. Även försäljare av ytterligare jobbannonser undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
e-post
E-post: magnus.olsson@premedic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ambulansöverläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Premedic Skåne Distrikt 2 AB
(org.nr 559294-3426) Kontakt
Verksamhetschef
Magnus Olsson magnus.olsson@premedic.se 0730854314 Jobbnummer
9734895