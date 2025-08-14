Ambitiös lunchkock sökes
2025-08-14
Nyöppnade Typ söker förstärkning till köket.
Restaurang Typ ligger i DN-huset (Gjörwellsgatan 30) och vi driver här två restauranger. En kantin och en affärslunchrestaurang. Vår ambition är att göra Stockholms bästa lunch.
Vi söker dig som är som oss. Alltså driven, noggrann, ambitiös, jobbar rent och snyggt, lagar gott käk och kan hantera stress.
Vi jobbar med bas schema Mån-Fre 07.30-16.00 med enstaka kvällar och helger. Vi stänger över jul, 4 veckor över sommaren samt röda dagar.
Hör av dig med CV och personligt brev om ovan låter intressant.
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: tommy@restaurangtyp.se
