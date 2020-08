Ambitiös butikssäljare - Shoemed AB - Säljarjobb i Stockholm

Shoemed AB / Säljarjobb / Stockholm2020-08-26Shoemed AB är ett privatägt multikanalsföretag som specialiserar sig inom arbetsskor för tågpersonal, kökspersonal, sjukvårdspersonal m.m. Vi står på tre starka ben med B2B verksamhet, webbshop och en fysisk butik på Odengatan 33 i Stockholm dit vi nu söker en stjärna till butikssäljare.På Shoemed är det korta beslutsled och ibland snabba och raka puckar som gäller. Organisationen är platt vilket innebär mycket frihet under ansvar. Alla anställda på Shoemed får löpande produktkunskap genom något vi kallar för "skoskolan". Som specialist vill vi vara up to date med kunskapen, för att kunna erbjuda bästa möjliga servicegrad.Hos oss möts man av ett härligt familjärt arbetslag där kollegor peppar varandra för att gemensamt nå våra mål.Nu söker vi efter dig som är en riktig pärla på kundservice. Butiken är din scen där du växer och frodas och tack vare din uppmärksamma ådra, blir alla kunder sedda oavsett om de bara kikar runt eller behöver lite tips och råd i sitt skoval. Du har kanske aldrig arbetat i skobranschen tidigare, men det är inget som får dig att halka efter, för du har ett brinnande intresse för det du sätter klorna i och kommer lära dig om produkterna allteftersom.Ett litet bolag med högt till tak och nära till skratt är precis det du söker. Att arbetsdagarna kan vara fysiskt krävande med stort lager och mycket spring är inget som sinkar dig när du får upp pulsen. Du gillar varierande arbetsuppgifter som pendlar mellan kundmötet i butiken, roddandet på lagret till att svara på kundmail och i telefon.Utöver butiksarbete så kommer du även packa webborder. Ett arbete som kräver noggrannhet och uppföljning. Det innebär att du även ska ha goda datakunskaper.Vi behandlar endast ansökningar med komplett CV och Personligt brev.OBS! Kort ansökningsperiod! tjänsten kan komma att tillsättas innan sökperiodens slut.I dina arbetsuppgifter ingår förutom försäljning även:uppföljning av kundbeställningar i butikkundtjänst via telefon och e-maillagerarbete vid leveranser inför ny säsong och löpande lagerarbete med löpande påfyllning av leveranserenklare städning av skohyllor och hyllor för skotillbehörenklare beställningar från våra leverantörer vid behovefterlevnad av kundavtal i butikefterlevnad av vår marknadsplan i butik, d.v.s. skyltning inför event och kampanjerVi som arbetar på Shoemed trivs väldigt bra tillsammans och det är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Därför söker vi en kollega som vi hoppas kan passa in i teamet och bidra till ett skönt arbetsklimat. Det är minst lika viktigt för oss med personkemi som de ovanstående kriterierna, då vi är ett litet team som jobbar tätt.Arbetstiden är förlagd på två dagar i veckan. I framtiden kan arbete även förläggas på helger.Vid behov kan timmarna utökas.Tjänsten omfattas av 6 månaders provanställning med start 1/10-20.#jobbjustnu2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Shoemed ABOdengatan 3311351 STOCKHOLM5334615