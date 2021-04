Ambassadör till Ryska Posten Bemanning - Rp Rekrytering Bemanning AB - Receptionistjobb i Stockholm

Nu söker vi nya stjärnor som vill arbeta som ambassadörer för Ryska Posten Bemanning. Våra kunder finns representerade inom flertalet olika branscher, allt ifrån nystartade designföretag till framgångsrika advokatbyråer.Som ambassadör får du en omväxlande, varierande och fartfylld vardag, där du ständigt ställs inför nya spännande utmaningar.Dina arbetsuppgifter kommer framförallt vara inom kontorsservice vilket innefattar reception, konferens och administrativa uppgifter ute hos någon av våra kunder under kontorstider. I rollen kommer du både vara schemalagda med fasta tider samt vara redo att kunna rycka ut och hjälpa våra kunder med kortare framförhållning när behovet uppstår.Som ambassadör får du även möjligheten att bygga ditt CV, få inspiration, skapa ett kontaktnät inför en framtida karriär och en bred branscherfarenhet. Vem vet, kanske ett av dina uppdrag är din framtida arbetsgivare. Möjligheterna är enorma!VI SÖKER DIG SOMDu är en prestigelös, initiativtagande, flexibel och lösningsorienterad person som lever efter mottot att ingenting är omöjligt. För att trivas i rollen ska du tycka om att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter och sträva efter att alltid göra det lilla extra. Du bör ha ett nyfiket sinne och god social förmåga för att snabbt kunna sätta dig in i nya situationer och arbetsuppgifter.OM RYSKA POSTEN BEMANNINGRyska Posten Bemanning är en ung och hungrig organisation med drivna sociala hjältar som alltid går en extra mil för att få kunderna nöjda. Vi levererar alltid högsta möjliga service och ställer därför stora krav på våra medarbetares flexibilitet, vilja, hjärta och engagemang. Som del i vår uthyrningsverksamhet är man en del av vår familj- vi är ett team med en gemensam plattform där alla bryr sig om och ställer upp för varandra. Vi arbetar aktivt med att skapa en engagerande och inspirerande miljö där alla trivs och utvecklas tillsammans. Att vi har roligt tillsammans är en självklarhet.ÖVRIG INFORMATIONSök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se (mailto: rekrytering.bemanning@ryskaposten.se ).Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-26