Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei LINKÖPINGS UNIVERSITETledigförklarar 8-12 anställningar somAmanuenser i informationssystem och digitaliseringmed placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling2021-04-12Vid avdelningen för informationssystem och digitalisering (INDIG) är den lokala profilen verksamhetsinriktad systemutveckling. Här bedrivs grundutbildning i informatik inom ramen för det systemvetenskapliga kandidatprogrammet och masterprogrammet i IT och management samt forskarutbildning och forskning i ämnet informationssystem. Samtliga är utbildningar inom den filosofiska fakulteten vid universitetet.Vi söker 8-12 amanuenser, som vid behov och överenskommelse, kommer att assistera våra lärare på i första hand grundläggande nivå inom ramen för det systemvetenskapliga kandidatprogrammet. I andra hand kan assistentuppgifter förekomma på masterprogrammet i IT och management samt i avdelningens forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan innebära att agera som laborationsassistent, utföra handledning, lektioner och seminarier samt stöd vid bedömning av uppgifter inom avdelningen och specifikt ämnet informatik. Arbetsuppgifterna äger rum under VT-2021, samt vid behov och överenskommelse under HT-2021.Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.Omfattningen på arbetsuppgifterna samt starttid bestäms efter överenskommelse.BehörighetBehörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.Krav och meritgrunderAmanuensanställningarna är direkt relaterade till i första hand de grundläggande kurser som avdelningen för INDIG ansvarar för. I andra hand kan uppgifter på masterprogrammet i IT och management samt i forskning förekomma.Ett krav för att kunna erhålla anställning är att du med åtminstone betyget godkänt har genomgått den eller de kurser, eller motsvarande ämne/kurs/inriktning, som du skall vara med och assistera i samt har haft liknande roller tidigare. Det är meriterande om du studerar vid Linköpings universitet, vid det systemvetenskapliga kandidatprogrammet eller masterprogrammet i IT och management eller motsvarande utbildningar. Vidare är det meriterande om du finns tillgänglig för uppdrag hela år 2021.Arbetsuppgifterna är varierande och kan uppkomma med kort varsel vilket fordrar flexibilitet och att du finns tillgänglig vid universitetet. Du skall vara ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad, kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och ett intresse för ämnesområdet informatik.Lön för amanuenser regleras utifrån en överenskommelse mellan Linköpings universitet och de fackliga parterna. Anställningen är timavlönad.För kontakt med fackliga kontaktpersoner se information nedan.AnsökningsförfarandeDu söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 maj 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.