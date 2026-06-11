Amanuens vid Avdelningen för Installationsteknik
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2026-06-11
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vi söker en amanuens för undervisning och eventuellt arbete i pågående forskningsprojekt. Du kommer att arbeta på Institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för Installationsteknik. Avdelningen för Installationsteknik är en av nio avdelningar inom institutionen och har cirka 15 anställda.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier. Vi söker en amanuens som ska arbeta med att administrativt hålla ihop och hålla samman konsultationer i en kurs om renovering, TFRE10, som ges under hela hösten 2026. Den består av föreläsningar som ges av andra lärare men amanuensen håller ihop och rättar inlämningsuppgifter. Det kan bli enstaka andra uppgifter kopplade till undervisning eller forskningsprojekt också.Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
antagen till masterutbildningen Energi- och miljöeffektiva byggnader eller civilingenjörsutbildningen i Väg och vatten med specialisering mot byggnaders installationer och teknik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
minst 50% av de sista två åren av utbildningen avklarad vid arbetets start
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
dokumenterad erfarenhet av simuleringar i datorprogram för energiberäkningar och inneklimatberäkningar
mycket god samarbetsförmåga såväl som mycket god förmåga att arbeta självständigt
Meriter för anställningen är:
praktisk erfarenhet från byggande och projektering av byggnader
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-08-31 – 2027-01-17 och avser omfattning 15%.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Dennis Johansson dennis.johansson@hvac.lth.se +46462227260 Jobbnummer
9958615