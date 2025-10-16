Amanuens, studentcoach, Campus Gotland
Vill du arbeta med stöd- och informationsarbete tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens/studentcoach på Uppsala universitet.
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.
Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. https://www.uu.se/campus/gotland. Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Handledning, studietekniksseminarier för nyantagna studenter, information samt projekt-, administrations- och samordningsuppgifter i samband med informations- och välkomstdagar. Det ingår även i arbetsuppgifterna att anordna seminarier för studenter och att samverka med Region Gotland och andra aktörer på ön. Studentcoachernas verksamhet sker i samråd med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi och dess personal vid Campus Gotland.
Arbetsplats
Campus Gotland.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och aktiv inom något av institutionens lärarprogram. Då arbetet innebär många kontakter krävs pedagogisk och administrativ kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2026-01-19 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Visby, Gotland.
Upplysningar om anställningen lämnas av: administrativ chef Micael Jansson, e-post micael.jansson@edu.uu.se
, telefon; 018-471 2497 och universitetslektor Erika Sandström, e-post erika.sandstrom@edu.uu.se
, telefon; 018-471 8302.
Välkommen med din ansökan senast den 6 november, UFV-PA 2025/3018.
Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. https://gotland.com/leva-bo/.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
