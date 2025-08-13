Amanuens inom informationssystem
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-08-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Här har du möjligheten att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar - att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och samhälle. Vid forskargruppen för informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi behov av att anställa en amanuens i informationssystem med fokus på systemvetenskap och data science. Forskargruppen för informationssystem är en del av Avdelningen för digitala tjänster och system, som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknologier och Centrum för säkerhet i samhället och kritisk infrastruktur. Avdelningen består av cirka 35 anställda, inklusive forskare, lärare och projektledare.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kommer du att arbeta med både undervisning- och forsknings-aktiviteter främst inom områdena systemvetenskap och data science. Du kommer att arbeta med både teoretiska och tillämpade områden, tillsammans med lärare och forskare från forskningsämnet Informationssystem. Forskningsområdet är i grunden sociotekniskt, vilket innebär att du behöver förstå både tekniska aspekter samt mänskliga och organisatoriska dimensioner.
Kompetens och erfarenhet
För att vara kvalificerad för en amanuens måste du ha en 3-årig universitetsexamen inom informationssystem eller annat relevant ämne. Goda vetenskapliga färdigheter och erfarenhet inom kvalitativ och kvantitativ forskning samt god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Du kommer att representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är goda kunskaper i engelska ett krav. Att ha en förståelse för svenska är meriterande
Vi söker engagerade personer som har:
• Ett intresse för undervisning, forskning och innovation.
• En gedigen utbildningsbakgrund, exempelvis en kandidatexamen i informationssystem eller relaterade områden.
• Intresse för samhälls- och humanvetenskapliga aspekter av informationssystem.
• God kommunikationsförmåga för att tydligt och övertygande förmedla komplexa idéer.Anställningsvillkor
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Timlön/ersättning
För alla uppdrag får du timlön samt värdefull arbetslivserfarenhet för ditt CV. Timlön beroende på arbetsuppgiftens svårighetsgrad:
Nivå 1: 156 kr/timme (motsvarar ca 25 700 kr/månad vid heltidsarbete).
Nivå 2: 171 kr/timme (motsvarar ca 28 200 kr/månad vid heltidsarbete).
Nivå 3: Beslut för annan lön tas i samråd med chef enligt arbets- och beslutsordningen.
Information
Tjänsten omfattar 25 % av heltid, dvs. i genomsnitt 1.25 dagar i veckan under 10 månader, från den 1 september 2025 till den 5 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Luleå.
Arbetsbelastningen kan komma att variera över tid och enligt överenskommelse men målsättningen är att den fördelas på ett sätt som gör det förenligt med studier vid universitetet.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Wenngren, 0920-49 20 59, johan.wenngren@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 3 september 2025
Referensnummer: 2535-2025 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9455727