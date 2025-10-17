Amanuens för Terminskurs 5
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.
Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.Dina arbetsuppgifter
Som amanuens har du kontakt med såväl blivande som antagna studenter till kursen. Du bistår kursföreståndare och kursadministratörer i det administrativa arbetet riktat mot juristprogrammets studenter. Du kommer att ha kontakt med verksamma jurister både inom och utom fakulteten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är framtagning och distribution av kursmaterial, schemaläggning och gruppindelning, kontakter med studenter, kursråd och kursvärdering, närvarorapportering, administration av universitetets interaktiva, webbaserade kommunikationssystem och tentamensadministration.Kvalifikationer
Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du bör ha god kännedom om juristprogrammets upplägg och pedagogiska idé. God datorvana, god administrativ förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska krävs. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal är det viktigt att du har hög service- och ansvarskänsla samt ett gott ordningssinne. Du bör ha god initiativ- och planeringsförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.
Du behöver inte ha läst Terminskurs 5, men intresse för affärsjuridiska frågor är en fördel.
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).
Önskvärt
Vi önskar att du som sökande har möjlighet att arbeta hos oss i minst 12 månader, gärna längre.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 40 %.
Tillträde 2025-11-10 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Chefen för utbildningskansliet Lena Runestig e-post: lena.runestig@jur.uu.se
eller amanuenskollegiets ordförande Johanna Sandahl e-post: johanna.sandahl@jur.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025, UFV-PA 2025/3157
