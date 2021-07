Amanuens - Göteborgs universitet - Sjukgymnastjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Sjukgymnastjobb / Göteborg2021-07-06Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa bedriver omfattande undervisning och forskning inom global folkhälsovetenskap, allmänmedicin, arbetsmedicin, miljömedicin, socialmedicin, läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy. Vi bedriver även undervisning och forskning inom nutritionsepidemiologi, försäkringsmedicin, innovation och nyttiggörande, hälsoekonomi, biostatistik och registerepidemiologi.2021-07-06Anställningen som amanuens innebär arbete där man assisterar kursansvarig lärare och andra lärare på en eller flera kurser på det första året i masterprogrammet i folkhälsovetenskap, vid exempelvis seminarier, datorövningar, etc. Anställningen kan också innebära att bistå programansvariga lärare med strategiskt utvecklingsarbete för programmet. Uppgifterna kommer att ske under handledning från programansvariga lärare såväl som kursansvarig lärare.BehörighetBehörig att anställas som amanuens är den som är antagen till masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.BedömningsgrundDu skall vara studerande på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap och ha genomfört det första utbildningsåret på programmet med fullständiga betyg. Du skall kunna ta egna initiativ och ta dig an varierande arbetsuppgifter på ett flexibelt och effektivt sätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina utbildningsresultat under första året samt vid personlig lämplighet kopplat till arbetsuppgifterna. Vi söker två amanuenser och för respektive tjänst är det meriterande om du går inriktning jämlikhet i hälsa respektive hälsoekonomi.AnställningAnställningsform: Tidsbegränsad anställning, 9 månader Omfattning: 20 % Placering: Institutionen för medicin, Göteborg Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseKontaktuppgifter för anställningenMikael Svensson, Professor, 031-786 67 83, mikael.svensson.2@gu.se Henric Rhedin, Biträdande avdelningschef, henric.rhedin@gu.se Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökning kräver personligt brev och CV.Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-12Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidAnställningsform: Tidsbegränsad anställning, 9 månader Tillträde: Snarast eller enligt överenskommel Deltid 20 %Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-12Göteborgs Universitet5850521