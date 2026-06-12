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Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-06-12
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Vi söker en utbildningsassistent för att omvandla en traditionell PDF-lärobok till en interaktiv Jupyter Book för miljödynamik/fysiska processer. Din huvuduppgift är att konvertera statiskt innehåll till körbar kod, interaktiva visualiseringar och praktiska övningar som överbryggar miljöfysikalisk teori med interaktiva lösningar. Du kommer att samarbeta med lärare för att säkerställa att den slutgiltiga boken är användarvänlig, redo för klassrumsbruk och skalbar för andra kurser. Vi söker dig som har erfarenhet av Jupyter notebooks och Python, samt ett intresse för miljöfysik och tycker om att strukturera innehåll för aktivt lärande.KvalifikationerKvalifikationer
Du ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte
Du bör ha kunskap inom miljödynamik/fysiska processer och färdigheter i Jupyter Book
Meriterande
Student på KTH
Kunskap och färdigheter i Python-programmering samt förtrogenhet med LaTeX- och Markdown-format är meriterande för tjänsten.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.
Ansökan ska innefatta följande handlingar:
CV
Betygsutdrag
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 74D (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontakt
Liangchao Zou lzo@kth.se Jobbnummer
9962014