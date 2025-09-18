Alvin söker en assistent på 80 % till sitt team
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-09-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Hej,
Jag är en 16 årig kille som har en förvärvad hjärnskada som medför att jag har afasi, epilepsi och är helt rullstolsburen då jag är förlamad. Jag är en aktiv och social kille med mycket humor och älskar att hitta på en massa bus. Jag tycker om att rida, åka karuseller, bada, titta på bilar, musik eller vara ute på äventyr.
Jag bor med min mamma, pappa, två yngre syskon i en enplansvilla i Västerås. Vi har även en häst, så ibland följer jag gärna med till stallet. Jag har även en katt som jag gillar att busa och mysa med.
Arbetsplatsen är där jag befinner mig, vilket kan betyda ibland hemma hos mig eller på andra platser.
Som personlig assistent hemma hos mig hjälper Du till med bland annat på- och avklädning, personlig hygien, förflyttningar samt att Du är min förlängda arm och tar vid och hjälper till där funktionsnedsättningen sätter gränser. I din roll så ingår även att planera och strukturera upp min vardag tillsammans med mig, allt för att jag ska bli så självständig som möjligt. Du kommer även att få hanterar en hel del mediciner samt sondmatning. Det är viktigt att ha en ständig uppmärksamhet runt mitt allmäntillstånd.
Jag söker Dig som:
• Tål pälsdjur, då vi i familjen har djur
• Är rökfri
• Har en god fysik, då förflyttningar ingår i arbetsuppgifterna
• Brinner för ditt arbete och vill göra skillnad för en annan person
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
• Har erfarenhet av arbetet som personlig assistent, gärna till barn
• Har körkort (inte ett krav men en önskan)
• Ser detta arbete som ett långsiktigt uppdrag
• Är en positiv och glad person, som gillar att även vara lite busig ibland
• Är en stabil person som kan hantera akuta situationer som kan uppstå i mitt mående
• Gärna att Du har erfarenhet av Epilepsi, hostmaskin, sondmatning samt bipap maskin.
• Gillar att vara ute i alla väder
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer och att ta ett stort ansvar. För mina föräldrar är det jätteviktigt att de känner trygghet när Du är med mig.
Som personlig assistent i mitt team får Du en flexibel arbetsgrupp där alla har nära till skratt och glädje. Du får även gemensamma aktiviteter i en sammanhållen arbetsgrupp. Arbetet erbjuder dig utveckling och en bra erfarenhet och kunskap.
Arbetstiderna är varierande dag, kväll, vaken natt, samt helger. Jag har dubbel assistans dygnet runt, så ni är alltid 2st assistenter i tjänst hemma hos mig dygnet runt.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Tjänsten är på 80 % på rullande 4 veckors schema med helg tjänstgöring varannan helg.
Tillträde: Omgående för introduktion. tjänsten startar 20 oktober.
Om Du blir aktuell för tjänsten så behöver Du beställa ett belastningsregister på polisens hemsida då jag är minderårig. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning
Varmt välkommen med Din ansökan! Vem vet - det kanske blir Du som får äran att bli min nya stjärna i mitt team.
Hälsningar från Alvin Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9514477