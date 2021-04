Almia söker anestesisjuksköterska för arbete i södra Stockholm i - Almia AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Almia AB

Almia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-072021-04-07Legitimerad anestesisjuksköterska med minst två års erfarenhet inom anestesi.Meriterande med erfarenhet av journalsystemet Take Care och/ eller Orbit.Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.Information om verksamheten:På anestesiavdelningen bedrivs anestesisjukvård inom kirurgi, ortopedi, urologi, handkirurgi och kvinnosjukvård.Sedvanliga arbetsuppgifter för anestesisjuksköterska.Vi erbjuder dig!Din egen personliga konsultchefKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidragKostnadsfri coaching via BluecallMingelträffar med andra sjuksköterskorBra betalt och fördelaktiga förmånspaketStort utrymme och frihet att styra över din tillvaroSista svarsdag:2021-04-12- Urval görs löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag.Familjära, engagerade, professionellaAlmia är ett litet, personligt och familjärt bolag som förmedlar vårdjobb över hela Sverige, allt från enstaka arbetspass till uppdrag som sträcker sig över flera år framåt. Vi har ett starkt engagemang för våra anställda och vet att trivsel på arbetsplatsen är en nyckelfaktor för bra resultat. Därför bryr vi oss lite extra om hur du mår och trivs. Hos oss på Almia får du ta del av en kultur med högt i tak där kvalitet och långsiktighet är ledorden i alla våra åtaganden och där varje anställd är unik och får högsta prioritet från oss i form av engagemang, tillhörighet och tillgänglighet. Vi ger dig helt enkelt alla förutsättningar du behöver för att ta hand om andra.Om StockholmVår vackra huvudstad bjuder på fantastiska möjligheter! Vad sägs om Fotografiska, Kungliga Slottet, ABBA The Museum, mängder med shoppingstråk, 1000-tals restauranger och en magisk skärgård? Det är bara en bråkdel av allt som finns att uppleva. Året runt kan du hitta något att göra i Stockholm och denna otroligt vackra stad är lika makalös vinter som sommar.Varaktighet, arbetstidDeltid VisstidsanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-12Almia AB5676344