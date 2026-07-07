Alltiallo vid behov!

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Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-07
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Vi är ett mindre/medelstort hotell och hostel i centrala Göteborg - högst upp på Linnégatan mittemot Slottsskogen. Med vårt unika läge erbjuder vi närhet till stadens alla nöjen och evenemang, turistattraktioner såväl som lugnet i Slottsskogen. Vi erbjuder våra gäster ett modernt, fräscht och enkelt boende och vi strävar efter att vara det bästa alternativet inom vår klass. Vi söker självständiga, ansvarsfulla och drivna medarbetare.
Vi behöver förstärkning i sommar och söker en person som vill hjälpa ordinarie personal de dagar då det är extra mycket att göra. Det kan t ex vara att hjälpa till i städ eller frukostserveringen. Det kan röra sig om 2-3 pass i veckan eller mer, minimum 4 h per pass.
Framförallt söker vi dig som har en positiv personlighet, kan "hugga i" och vågar ta för dig. Det är bra om du kan ställa upp med kort varsel under sommaren. Vi försöker självklart ha framförhållning men ibland uppstår situationer som vi inte kunnat förutse, med t ex sjuk personal.
Tack för att du visar intresse, vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: ansokning@boilinne.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB
(org.nr 559051-7107)
Linnéplatsen 8 (visa karta
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413 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem AB Kontakt
Ida Johansson ansokning@boilinne.se Jobbnummer
9996019