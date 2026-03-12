Allt-i-allo och hjälpa till med kunder!
2026-03-12
Hej!
Vi söker en glad, trevlig och social person som kommer hjälpa till med lite olika saker på vårt företag. Personen kommer bl.a hjälpa till med ex. inpackning av produkter i plast, städa när det behövs, men även åka ut och träffa kunder, sätta reklam osv. Man behöver därför tycka om människor och inte vara rädd för att prata!
Vi jobbar med stora hotell som bl.a. Scandic och Radisson Blu, men även privatkunder och klär då om möbler, syr upp inredningar osv. Trots det har vi en mycket familjär känsla på företaget!
Om du tror att du är rätt person för jobbet så får du gärna skicka in din ansökan via mail så hör vi av oss om du är aktuell för intervju! Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
