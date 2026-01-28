Allt-i-allo och hjälpa till med kunder!

Egyptiano AB / Städarjobb / Täby
2026-01-28


Visa alla städarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Egyptiano AB i Täby, Danderyd, Järfälla, Stockholm eller i hela Sverige

Hej!
Vi söker en glad, trevlig och social person som kommer hjälpa till med lite olika saker på vårt företag. Personen kommer bl.a hjälpa till med ex. inpackning av produkter i plast, städa när det behövs, men även åka ut och träffa kunder, sätta reklam osv. Man behöver därför tycka om människor och inte vara rädd för att prata!
Vi jobbar med stora hotell som bl.a. Scandic och Radisson Blu, men även privatkunder och klär då om möbler, syr upp inredningar osv. Trots det har vi en mycket familjär känsla på företaget!
Om du tror att du är rätt person för jobbet så får du gärna skicka in din ansökan via mail så hör vi av oss om du är aktuell för intervju! Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: kimo@samdesigngroup.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allt-i-allo".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Egyptiano AB (org.nr 556923-1029), http://www.samdesigngroup.com
Enhagsvägen 8c (visa karta)
187 40  TÄBY

Arbetsplats
SamDesign

Jobbnummer
9710510

Prenumerera på jobb från Egyptiano AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Egyptiano AB: