Allmänspecialister till Sveg
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral / Läkarjobb / Härjedalen Visa alla läkarjobb i Härjedalen
2026-07-08
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser i hela Härjedalen.
Är du kollegan som gör vårt team komplett? Vi söker ytterligare två kollegor till vårt goa gäng allmänspecialister med glesbygdsmedicinskt intresse.
Vi erbjuder den bästa lösningen för just dig vad gäller digitala lösningar, schema och upplägg, för att du ska få ut maximalt av både jobb och fritid. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika aktiviteter.
Vi utvecklas tillsammans i arbetet med god och nära vård, framtidens Primärvård! Som läkare har du ett listningsområde baserat på ca 1100 patienter vilket möjliggör kontinuitet och trygghet. Ett utvecklande personcentrerat arbetssätt tillsammans i teamet på hälsocentralen.
Att arbeta i glesbygd innebär att du får utveckla och utmana din kunskapsnivå under lagom belastade förhållanden, då du behandlar många olika tillstånd och slutbehandlar fler tillstånd än i en stad.
Sveg är en av en handfull hälsocentraler i Sverige som ligger riktigt långt från sjukhus (190 km). Vi har cirka 4 500 listade hos oss. Detta i kombination med traditionen av att ha varit provinsialläkarsjukhus gör arbetet i Sveg spännande. Bland annat finns två närvårdsplatser, röntgen, eget lab. och mycket mer som gör glesbygdsproblematiken extra intressant.
Enheten präglas av ett djupt engagemang och ansvar för den verksamhet som bedrivs i Härjedalen. Basen i arbetet är mottagningsverksamhet med brett primärvårdsåtagande på välutrustade hälsocentraler med MHV, BHV och röntgen. På vardagarna har Svegs hälsocentral lättakut. Visst arbete på Närvårdsavdelning (NÄVA) ingår också, ett samarbete mellan Regionen och kommunen. Under vintersäsongen bedriver vi även filialverksamhet på skidorterna Lofsdalen och Vemdalsskalet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete med planerade och akuta besök, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till uppdrag inom SÄBO, BVC, MVC, och handledning av utbildningsläkare. Du har möjlighet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid. Vi har regelbundna läkarmöten lokalt på enheten samt gemensamt i närvårdsområdet, och regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Beredskapspass ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, eller i slutet av din ST i allmänmedicin och vill arbeta för invånarnas bästa. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Du bör vara självgående, nyfiken och driven. Vi ser att du bidrar till ett bra arbetsklimat och med din expertis till övriga läkare och professioner.
Vi arbetar mycket i team och god samarbetsförmåga är för oss mycket viktigt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 2 C327628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Herrögatan 31 (visa karta
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842 34 SVEG Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Karolina Pettersson 0738418522 Jobbnummer
9997342