Allmänspecialist leg läkare

2025-11-13
Då en av fyra läkare i allmänmedicin bestämt sig för att flytta närmare fjällen söker vi en ny kollega som är specialist i allmänmedicin.
Vill du vara med och utveckla framtidens sjukvård, söker du kompetenta och trevliga arbetskamrater i ett spännande och utmanande arbete? På Bräckes hälsocentral har vi ett fint samarbete mellan de olika yrkeskategorierna och där i stort alla tjänster bemannas av tillsvidareanställda. Vi arbetar med hög servicenivå och alltid med patienten i fokus.
Just nu händer många spännande saker inom Primärvården. Vi utvecklar den digitala tekniken i vården och hittar nya sätt att möta patienters behov. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor från många yrken.
Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra! Nivån av ansvarstagande är mycket hög och vi är måna om god service och kvalitetssäkrade rutiner till befolkning och kollegor.
Bräcke Närvårdsområde består av hälsocentralen i Bräcke, hälsocentralen i Kälarne och distriktssköterskemottagning i Gällö. Totalt arbetar här ca 30 medarbetare, bestående av specialister i allmänmedicin, medicinska sekreterare, barnmorska, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, psykolog, socionomer och rehab- koordinator. Till området hör även ambulansstationen i Bräcke med en dygnsbemannad bil med elva medarbetare.
På Hälsocentralen i Bräcke har vi ca 3 900 listade patienter och på Kälarne hälsocentral har vi ca 1 000 listade patienter. Vi ser oss som ett team och hjälper varandra över gränserna för att få till den bästa vården till patienterna.
Hos oss möter vi patienter i alla åldrar - från BHV till äldrevård.
Viktiga lokala samarbetspartners för hälsocentralerna och ambulanssjukvården är kommunen samt övriga enheter inom närvårdsområdet i Region Jämtland Härjedalen.
Bräcke centralort ligger 7 mil öster om Östersund och 12 mil väster om Sundsvall. E14 och järnvägen går genom samhället så kommunikationerna är goda.
Att arbeta som specialist i allmänmedicin hos oss innebär att du bedömer, utreder, behandlar och ger råd till patienter i primärvården, med olika typer av besvär och problematik. Du arbetar med hälsofrämjande arbete och du samarbetar med övriga professioner på hälsocentralen. Du kommer jobba utifrån evidensbaserade metoder individuellt, i gruppverksamhet och via internet.
Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser, för goda levnadsvanor och för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin med svensk legitimation och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner nära patienten och vill gärna bidra i utvecklingen av verksamheten.
Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Du bör ha god initiativförmåga, ha ett öppet sinnelag samt vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Region Jämtland Härjedalen, Bräcke hälsocentral
Verksamhetschef NV Berg/Bräcke/Ragunda
Christina Sonesson christina.larsson@regionjh.se 0687-166 52
