Allmänspecialist Borlänge

Söker du ett långsiktigt uppdrag med hög grad av stabilitet och god laganda? Vi på Randstad Care söker nu en specialist i allmänmedicin för ett tillsvidareuppdrag på en privat vårdcentral i Borlänge.
Detta är det perfekta uppdraget för dig som vill kombinera klinisk expertis med kontinuitet.
Ansvarsområden
Uppdragsdetaljer:
Start: Vecka 14, 2026.
Omfattning: 100 % (heltid).
Varaktighet: Tillsvidare - vi söker en kollega för ett långsiktigt samarbete.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan för att höra mer om uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistbevis i allmänmedicin. Du är trygg i din medicinska bedömning och har ett genuint intresse för primärvård. Eftersom teamarbetet är centralt på mottagningen lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
Specialist i allmänmedicin med svensk legitimation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av Cosmic är meriterande och underlättar din introduktion.Om företaget
Randstad
Randstad

På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
