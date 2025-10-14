Allmän mall
Östersunds kommun är en tillväxtstad med målet att bli 75 000 invånare 2040, vilket ställer höga krav på den långsiktiga planeringen för att bibehålla kommunens goda ekonomi. På Östersunds kommun arbetar vi utifrån att vi är varandras arbetsmiljö och vår Sektor Ekonomi och styrning präglas av ett positivt, öppet och nyfiket klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetenser samt arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap. Sektor Ekonomi och styrning består av enheterna Redovisning, Finans, Hållbarhet samt Budget och styrning. Inom enheten Budget och styrning arbetar controllers, verksamhetscontrollers, budgetcontroller samt investeringscontroller. Då en av våra verksamhetscontrollers ska vara föräldraledig under 2026 så söker vi nu en vikarie.
Ditt nya jobb
Som verksamhetscontroller är du en stödfunktion till kommunens verksamheter och den politiska organisationen. Du och dina kollegor ansvarar för framtagandet av kommunens Mål- och budget, att utveckla och samordna Östersunds kommuns styrning och ledningsprocess, verksamhetsuppföljning samt har uppsiktplikt gentemot nämnderna.
Utöver att arbeta med det generella uppdraget som verksamhetscontroller, kommer du även att arbeta särskilt med befolkningsstatistik och att analysera kommunens demografi. Därför söker vi en person som kan hantera verktyg för analys och tolkning av data som rör kommunens verksamheter och befolkning. Arbetet innebär att ta fram befolkningsprognoser och delområdesprognoser, samt samverka på ett systematiskt sätt med berörda verksamheter i användning av prognoserna. En viktig del i ditt arbete är att stödja förvaltningar och verksamheter utifrån de behov som finns kring demografiska beslutsunderlag och analyser. Din roll utgör också kommunens funktion för statistik och kontakt för SCB.
Vanliga arbetsuppgifter
• Bearbeta, analysera och presentera statistik för olika målgrupper
• Arbeta med befolkningsprognoser och stödja verksamheter i deras arbete med demografi
• Utveckla kommunens styrning- och ledningsprocesser så att kommunens kärnverksamheter kan få bästa möjliga förutsättningar att lägga fokus på medborgarnytta
• Stödja politik, Kommunledningsgruppen, förvaltningsledningar och verksamhetschefer i styrnings- och ledningsprocesser
• Fånga upp idéer, problem och föreslå förbättringar
• Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt bevaka att kommunens verksamheter bedrivs och utvecklas i enlighet med uppdraget
• Bereda ärenden till Kommunstyrelsen
Din kompetens
•
Du har en samhällsvetenskaplig examen med inriktning mot statsvetenskap, statistik, nationalekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
•
Det är en förutsättning för tjänsten att du har erfarenhet av att hantera stora datamängder samt av att sammanställa analytiska kunskapsunderlag och presentationsmaterial
•
Du behärskar kvantitativa analysmetoder och statistiska verktyg
• Du behöver ha goda kunskaper i Officepaketet, framför allt i Excel
Meriterande
•
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta i något GIS- eller BI-system, eller om du har erfarenhet av programmeringsspråk såsom SQL/R/Python
•
Vi ser gärna att du har arbetat som controller, utredare eller analytiker inom offentlig sektor
•
Erfarenhet av att ha arbetat med utvecklingsarbete och styrnings- och ledningsprocesser i en politiskt styrd organisation är meriterande
Vi söker dig
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och noggrann, och som trivs med att växla mellan självständigt arbete och samverkan. Vi förväntar oss att du är nyfiken och intresserad av förbättringsarbete. Du har en pedagogisk förmåga och kan göra komplexa samband begripliga för olika målgrupper. Du är också initiativrik och vill utveckla arbetssätt, verktyg och processer som skapar nytta för kommunens invånare. Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med andra. Du behöver ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Ersättning
