Allegio Nacka hemservice söker driven lokalvårdare

Allegio Omsorg AB / Städarjobb / Nacka
2025-10-06


Allegio Nacka hemservice söker en lokalvårdare till vårat serviceteam!
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som lokalvårdare för att utföra städ hemma hos våra kunder.
Vi ser att du har dokumenterad städvana av god kvalitet, är driven och alltid strävar efter att våra kunder ska vara nöjda med ditt utförda arbete.
Krav:
Svenska i tal och skrift
B-körkort

Tjänsten avser arbete helgfria vardagar, dagtid.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan till Allegio Nacka hemservice!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: erica.alaiso@allegio.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Allegio Omsorg AB (org.nr 559019-7975), http://www.allegio.se
Ektorpsvägen 4 (visa karta)
131 47  NACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Allegio Omsorg Nacka

Kontakt
Verksamhetschef
Erica Alaiso
erica.alaiso@allegio.se
0705530457

Jobbnummer
9541842

