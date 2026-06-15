Äldre hushållerska sökes till Göteborg
VivBon AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-15
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En familj i Göteborg söker en trygg och självgående hushållerska som vill ta ett helhetsansvar för hemmet och hjälpa till att skapa struktur i vardagen.
Familjen bor i ett hus på 200 kvm och har två pojkar på 11 och 10 år.
Denna tjänst passar dig som är noggrann, proaktiv och trivs med att ta ansvar utan att behöva detaljstyrning. Du kanske har erfarenhet från hotell, städ, service eller liknande roller där ordning, planering och kvalitet varit viktigt. Det är ett stort plus om du själv har barn eller erfarenhet av familjeliv.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Städning och allmän hushållsskötsel
Tvätt och organisering
Inköp och ärenden
Förbereda enklare måltider
Hantera leveranser och paket
Hjälpa till att packa inför aktiviteter och resor
Hålla ordning på barnens saker och aktiviteter
Koordinera schema, bokningar och praktiska detaljer
Förbereda hemmet inför exempelvis firanden, högtider och gäster
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från exempelvis städ, hotell, service eller hushållsnära arbete
Är självgående och bra på att strukturera ditt arbete
Trivs med praktiska arbetsuppgifter och att hjälpa andra
Är pålitlig, diskret och vill jobba långsiktigt
Har körkort
Viktigt:
Lön: 28 000 kr per månad
Referenser krävs
Bakgrundskontroll kommer genomföras
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964855