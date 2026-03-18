Akutmottagningen söker undersköterskor, Akademiska
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-03-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ambulans- och akutsjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset tar årligen emot ca 60 000 besök. akutmottagningen är öppen dygnet runt och har som uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade. Vi arbetar i team och värdesätter därför gott samarbete och professionellt bemötande både till patienter och kollegor. Är du intresserad av ett utvecklande arbete med högt tempo och korta beslutsvägar, är du välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som undersköterska på akutmottagningen arbetar du i team med sjuksköterska och läkare där du som undersköterska ansvarar för den basala omvårdnaden. Du utför också medicinskt tekniska moment såsom kontroller av vitalparametrar, EKG, venprovtagning, katetersättning och assisterar läkare vid olika ingrepp och undersökningar. På akutmottagningen handlägger vi sökorsaker inom flera medicinska specialistområden så som internmedicin, kirurgi och ortopedi.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård, likaså om du har specialistutbildning. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet där egenskaper såsom trygg, empatisk, bra på att kommunicera och samarbetsförmåga värderas högt.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tjänstgöringsgrad enligt önskemål. Provanställning kan komma att tillämpas. Rekrytering sker löpande.
På akutmottagningen arbetar vi rotation enligt poängmodell med arbetstidsförkortning. Vi erbjuder ett individanpassat introduktionsprogram. Vårt utbildningsteam ser till att du får kontinuerlig fortbildning. Vi erbjuder även kompentensutveckling med bland annat kursen AMLS (Advanced Medical Life Support), studiedagar 2 ggr/termin, S-HLR Barn & Vuxen samt CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives - hantering vid utsläpp av nämnda ämnen).
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Madeleine Ödman, 018-611 91 92
Biträdande avdelningschef Astrid Olsson, 018-617 20 82
Facklig kontaktperson Kommunal Theresia Gvardijanc och Ann-Sofie Westerlund 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS433/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9803747