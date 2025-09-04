Aktivitetsledare
Hassela Ski Resort AB / Barnskötarjobb / Nordanstig Visa alla barnskötarjobb i Nordanstig
2025-09-04
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hassela Ski Resort AB i Nordanstig
Hassela Ski Resort är en vintersport- och konferensanläggning i norra Hälsingland. Våra gäster är till stor del barnfamiljer men även campinggäster, dagsgäster från närområdet och andra grupper besöker vår anläggning. Hos oss är gästen i centrum och vårt mål är att alltid skapa vistelser över förväntan och minnesvärda stunder för alla våra gäster.
Hassela Ski Resort erbjuder en varierad skidåkning med 20 nedfarter och 8 liftar. Preparerade längdspår finns i 2,5 km, 4 km och 8 km. Anläggningen består av både hotell och stugby där det sammanlagt finns närmare 900 bäddar. På anläggningen finns också konferenslokaler, badanläggning, vintercamping, barer, restauranger, skiduthyrning och skidshop.
Vi söker dig som älskar snö och brinner för utmaningen att skapa minnesvärda stunder för våra gäster. Du kommer stor del jobba med våra aktiviteter för barn och om det ordnas något på anläggningen.
Har du tidigare erfarenhet från arbete med barn , aktiviteter är ett plus!
Vidare ser vi att du brinner för service och förstår vikten av att alltid leverera en bra produkt till våra gäster.
Vi söker dig som:
• Är över 18 år
Meriterande är om du:
• Har tidigare erfarenhet från barn -aktiviteter
• Har arbetat inom serviceyrken tidigare
Som person är du är du social , utåtriktad och idérik. Du är anläggningens ansikte utåt och arbetar hela tiden med gästen i centrum. Att hantera flera saker samtidigt tycker du är roligt snarare än jobbigt och du trivs med en tillvaro där ingen dag är den andra lik. Du är inte rädd för att hugga i där det behövs och har nära till skratt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: info@hasselaski.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Aktivitetsledare". Arbetsgivare Hassela Ski Resort AB
(org.nr 556486-5508), http://www.hasselaski.se
ÄLVÅSEN (visa karta
)
829 98 HASSELA Jobbnummer
9492953