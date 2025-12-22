Aktivitetshandledare till Träffpunkter 65+
2025-12-22
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du göra skillnad för människors hälsa och välbefinnande? Vill du planera och hålla i sociala och fysiska aktiviteter? Nu söker vi efter två engagerade Aktivitetshandledare som vill bidra till ökad rörelseglädje, gemenskap och ett hälsosamt åldrande för våra deltagare. Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team bestående av bland annat sjukgymnaster, fysioterapeuter och hälsopedagoger. Varmt välkommen med din ansökan!
Träffpunkter 65 arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv och erbjuder hälsofrämjande aktiviteter för personer över 65 år. Träffpunkter 65 är en del av uppdraget för öppna och tidiga insatser och omfattar 15 träffpunkter spridda över hela kommunen, med en stark sammanhållning och nära samarbete mellan medarbetarna.
Vi erbjuder sociala, fysiska och kunskapsgivande insatser samt råd och stöd för goda matvanor, med målet att främja hälsa, självständighet och gemenskap. I verksamheten arbetar aktivitetshandledare med olika professionella bakgrunder, såsom hälsopedagoger, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.Verksamheten befinner sig i en stor utvecklingsfas, där kreativitet, nyskapande och delaktighet är viktiga grundpelare. Här finns goda möjligheter till både personlig och verksamhetsmässig utveckling.
Beskrivning av arbetsuppgifterDu ansvarar för planering, genomförande och utveckling av sociala och fysiska aktiviteter för vår målgrupp. I rollen kan det även ingå att introducera deltagare i gym och motivera till säker och individanpassad träning.Du arbetar både självständigt och i grupp, leder aktiviteter och bidrar till att stärka deltagarnas kunskap, motivation och delaktighet i sin egen hälsa. tjänsten är på heltid och arbetstiderna 8.00-16.30.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad arbetsterapeut, fysioterapeut eller hälsopedagog. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda gruppaktiviteter samt har kunskap inom trädgårdsodling. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person ser du möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du tar även initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare arbetar du bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt och driver och implementerar förändring. Sist men inte minst är du nytänkande och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: Taha Baroudi, verksamhetschef, 018-727 69 31. Facklig företrädare: Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-702 72 01, Sveriges arbetsterapeuter, Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93Vision, Karin Lundborg, 018-727 51 52.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 3719.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
