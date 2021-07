Akademikliniken i Malmö söker en operationssjuksköterska - Akademikliniken HJ AB - Sjuksköterskejobb i Malmö

Akademikliniken HJ AB / Sjuksköterskejobb / Malmö2021-07-07Vår plastikkirurgiska klinik i Malmö ligger i Västra Hamnen. Den kliniska verksamheten består i dagsläget av tre avdelningar; Mottagning, Operation och Postoperativ avdelning. Vi delar lokaler med Akademikliniken Skin Center som är vår hudvårdsmottagning.2021-07-07Vi söker dig med lång erfarenhet av arbete som specialistutbildad sjuksköterska inom operationssjukvård för arbete på vår dagkirurgiska operationsavdelning. Erfarenhet av plastikkirurgi är meriterande.Du är en positiv och flexibel person med intresse i och förmåga att arbeta nytänkande. Du tycker om att ta ansvar och att engagera dig.Hos oss arbetar du i team och i nära relation till patienterna och därför ser vi att du har hög social kompetens och är bra på att läsa av kundens behov. Du är ödmjuk med förmåga att delge information på ett säkert och förtroendeingivande sätt.Som legitimerad operationssjuksköterska på vår operationsavdelning arbetar du självständigt med sedvanliga arbetsuppgifter i samband med plastikkirurgiska ingrepp. Vi utför ett stort och varierat utbud av olika operationer, både estetiska och medicinska, i antingen generell eller lokal anestesi. Du ingår i ett erfaret team bestående av operationssjuksköterskor, kirurger samt övrig operations- och anestesipersonal.AnställningsformTillsvidareanställning. 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast.ArbetstiderEnligt överenskommelse och schema, 80-100%. Dagtid 4-5 vardagar/vecka. Beredskap 2 kvällar/nätter per vecka ingår i tjänsten och olika varianter av uttag av ersättning för detta kan diskuteras.För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Lotta Pettersson, charlotta.pettersson@ak.se Välkommen med din ansökan (CV och ett personligt brev) per e-post till charlotta.pettersson@ak.se senast den 2021-07-18. Märk din ansökan med "Operationssjuksköterska Malmö". Urval sker löpande så skicka gärna din ansökan snarast möjligt.Genom att skicka in din ansökan via e-post samtycker du till att CV, Personligt brev och dess personuppgifter behandlas av Akademikliniken för att hantera din ansökan. Uppgifterna kommer endast att hanteras av oss inom företaget, samt i enlighet med vår Integritetspolicy.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Akademikliniken Hj ABEinar Hansens Esplanad 2921175 Malmö5852713