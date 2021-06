Agil teknisk IT-projektledare till Hemfrid i Stockholm - Hemfrid i Sverige AB - Datajobb i Stockholm

I rollen som Agil teknisk IT-projektledare kommer du att ha ett övergripande ansvar över processer där du både kommer att dyka ned i detaljer och även se arbetet ur ett fågelperspektiv. Du driver förarbete och kravarbete, gör riskanalyser och planerar enligt önskat kvalitetskrav. Att följa upp och utvärdera IT-projekt ingår också i dina arbetsuppgifter. Du är en del utav IT-teamet, som idag består av webutvecklare, apputvecklare, systemutvecklare, supporttekniker samt systemansvarig och i din roll agerar du teamets koordinator inom parallellt pågående IT-projekt och är ansvarig över att knyta ihop samtliga delar under processens gång.Du kommer bland annat arbeta med att:Driva IT-projektarbete med agila metoder. Du är delaktig i att pusha IT-teamet i rätt riktning för att hålla viktiga deadlines, men även vägleda övriga involverade kollegor ute i organisationen i rätt riktningPlanera, strukturera och starta igång testerVara kontaktperson för interna såväl som externa relevanta stakeholders i pågående IT-projektVara delaktig i att vägleda samt ge tips och förslag i pågående IT-projekt utifrån verksamhetens behov och målbild i vardera projektHa stenkoll på vad som ligger i pipen inom organisationen, och även vad som komma skallVi söker dig som har god erfarenhet av att projektleda med agila metoder. Du känner lika stort engagemang för att driva IT-projekt i rätt riktning såväl som att etablera starka kontaktytor både internt med dina kollegor och externt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är kommunikativ, pedagogisk och strukturerad. Du trivs i en arbetsroll där du får stor frihet under ansvar och hanterar det på ett professionellt och prestigelöst sätt.Utöver detta ser vi gärna att du har:God erfarenhet av att projektleda inom IT med agila metoderEn god teknisk förståelse i form av IT utvecklingHar goda kunskaper av att arbeta i CRMsystem, gärna i Salesforce eller motsvarandeDet är starkt meriterande om du innehar relevanta certifieringar inom rollens ramar, exempelvis inom agil projektledning, Salesforce eller motsvarandeObehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skriftVi erbjuderHos oss får du möjlighet att utvecklas i en organisation som har stor trovärdighet på marknaden och som aldrig står stilla. Som Teknisk IT-projektledare räknar vi med att du vill bidra med dina idéer och förbättringstänk, vilket du ges stora möjligheter till. Vi bjuder gärna in interna som externa föreläsare/utbildare för att utvecklas. Självklart har vi kollektivavtal, individuell lönesättning, goda förmåner och sociala aktiviteter.Hemfrid har dessutom utsetts till ett av 2020-års Karriärföretag och har under 2019 fått ta emot utmärkelser så som Mäster-Gasell, ett av Sveriges 12 Best Managed Companies och har även tilldelats priset Digital Workplace Award.Låter detta som en intressant tjänst för dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Natalia Dusant: natalia.dusant@hemfrid.se . (mailto: natalia.dusant@hemfrid.se Tjänsten är på heltid 100 % och arbetstiden är förlagd måndag-fredag 08-17. Vi sitter vanligtvis i härliga lokaler på Rosenlundsgatan, Södermalm, men arbetar under pandemin till stor del remote.Välkommen till Hemfrid!Om HemfridHemfrid startade 1996 som enkel idé om hur fler ska orka mer. Vi är idag runt 2 400 medarbetare från över 40 olika länder över hela världen som hjälper våra kunder med städning, barnpassning, flytt, fönsterputs och många andra tjänster i hemmet. Att förenkla vardagen för våra kunder är vår främsta drivkraft. Vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi bedriver även verksamhet i Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Västerås med omnejd. Läs gärna mer om oss på hemfrid.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-31Hemfrid i Sverige AB5837677