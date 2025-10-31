AG Advokat söker en assistent
AG Advokat är en av Sveriges ledande byråer inom fastighet, entreprenad och industri. Våra medarbetare är specialiserade på juridiken inom dessa sektorer och vi har lång erfarenhet av transaktioner, finansiering, byggprojekt, leveransavtal och tvister. Vi är idag cirka 60 medarbetare och sitter i NK-huset mitt i centrala Stockholm. Du kan läsa mer om oss här.
Har du erfarenhet av administration och vill bidra med dina kunskaper på en ledande affärsjuridisk advokatbyrå? Trivs du med att arbeta i en miljö med engagerade medarbetare där du tillsammans med byråns övriga assistenter bidrar med support på hög nivå? I rollen som assistent supporterar, förvaltar och utvecklar du byråns administrativa funktion tillsammans med övriga assistenter.
Assistera och avlasta byråns jurister med varierande administrativ support
Administration gällande klienter och ärenden (jävskontroll, upplägg, avslut, arkivering)
Förberedelser inför förhandlingar
Ta fram och formatera presentationer i PPT
Utredningsarbete och sammanställningar
Korrekturläsning och hantering av juridiska dokument
Kontakt med domstolar och andra myndigheter
Agera systemstöd
Övriga administrativa uppgifter
Om dig
Vi söker dig som är trygg i rollen som assistent och vill fortsätta att utvecklas i rollen. Det är en självklarhet för dig att leverera ett resultat med hög kvalitet och noggrannhet. Du besitter en hög serviceförmåga och har ett prestigelöst förhållningssätt till din omgivning.
För att vara framgångsrik i rollen som assistent behöver du vara lösningsorienterad, ordningsam och ha ett öga för detaljer. Vidare besitter du förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är även en skicklig kommunikatör.
Du kommer ha ett nära samarbete med övriga assistenter och jurister på byrån. Det är därför av största vikt att du har lätt för att bygga och vårda relationer samt är en utpräglad lagspelare. Vidare tar du ansvar för ditt arbete och drivs av att utveckla både dig själv och din omgivning.
Minst 3 års bred erfarenhet inom administration
Mycket god system- och dokumentvana
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från advokatbyrå, likartad konsultverksamhet eller domstol. Med fördel har du jobbat eller jobbar som paralegal.
Vi erbjuder
Hos oss ges du möjlighet att ständigt utvecklas i det dagliga arbetet på en av Sveriges ledande advokatbyråer tillsammans med ett professionellt och prestigelöst team. Arbetet sker på plats på vårt kontor i centrala Stockholm. På AG Advokat månar vi om att vara en arbetsplats med god stämning och en stark sammanhållning, eftersom vi är övertygade om att detta gynnar byråns verksamhet och långsiktiga utveckling. Vi har en prestigelös kultur med en stark kollegialitet och många roliga personalaktiviteter under året.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning, med start så snart som möjligt.
Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev, relevanta betyg och intyg. Ange gärna när du kan tillträda. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 23 november. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor om tjänsten besvaras av HR-specialist Caroline Blomqvist på caroline.blomqvist@agadvokat.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Som en del i vår rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll på slutkandidater. Information lämnas till slutkandidater av vår samarbetspartner innan kontrollen påbörjas.
Jämställdhet och hållbarhet
AG ska vara en arbetsplats där medarbetarna trivs och där varje medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Läs mer om AG här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
