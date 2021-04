Aftersales Controller - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Administratörsjobb i Nykvarn

Prenumerera på nya jobb hos Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Administratörsjobb / Nykvarn2021-04-07Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Är du en Controller och vill arbeta på ett stort bolag söder om Stockholm, nu har du chansen att bygga på ditt CV med ett känt varumärke!I rollen som Controller får du en stimulerande utmaning där du utifrån ett ekonomiskt perspektiv kommer analysera, förklara och utveckla affären gällande ditt affärsområde. Du kommer att ha ett brett kontaktnät inom bolaget och ett nära samarbete med verksamheten som du ansvarar för, och sitter med i ledningsgruppen för ditt affärsområde.2021-04-07Driva arbetet framåt med hjälp av analyser, prognoser, affärsplaner, budget, bokslut och nyckeltal.Stödja affärsområdeschefen och övriga affärsansvariga i ekonomiska frågor.Driva processer och analyser, både från ett övergripande bolagsperspektiv och på affärsområdesnivå för att utveckla affären.Ta fram underlag och presentera material vid interna möten.Vara en del av företagets Controlling team genom att regelbundet delta vid olika möten, arbeta aktivt i olika företagsgemensamma projekt och genomföra intern benchmark.Organisatoriskt kommer du att tillhöra funktionen Group Controlling och rapporterar till Head of Controlling.Vem är du?Vi söker dig som har akademisk examen och minst fem års erfarenhet från controlling. Om du har erfarenhet från redovisning /revison är detta meriterande. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Vidare är du systemkunnig samt har mycket goda kunskaper i Excel och Power Point.Som person är du utåtriktad, analytisk och förtroendeingivande. Du har en god kommunikationsförmåga och kan förklara komplexa samband på ett lättförståeligt sätt. Vidare är du självständig och har ett stort intresse och förståelse för affärsverksamheten "bakom" siffrorna.Du erbjuds:Denna tjänst ingår i Jureks konsultverksamhet. Du erbjuds ett spännande konsultuppdrag på heltid och med start asap. Uppdraget kommer att pågå till och med juni 2021, med chans till förlängning. Vår kund sitter i Södertälje, men det finns möjligheter att efter uppstart av uppdrag arbeta på distans.Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig Rekryteringskonsult Catharina Airiman på catharina.airiman@jurek.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Du är varmt välkommen att ansöka till denna tjänst via vår hemsida www.jurek.se. Vi ser fram emot att höra från dig!Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR/Administration samt marknad och management.Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Jurek Rekrytering & Bemanning AB5677185