Afry Söker Teknikinformatörer
Afry AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-18
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning av jobbet
Vi letar efter dig som har minst ett års erfarenhet som teknisk skribent, är van att arbeta topic-baserat och har kuskaper i en eller flera XML-editorer.
Hos AFRY blir du fast anställd konsult, vilket innebär att du får tryggheten av en stabil arbetsgivare - samtidigt som du får möjlighet att arbeta med varierande uppdrag hos många olika kunder. Vi samarbetar med företag inom flera branscher, vilket ger dig chansen att utvecklas inom exempelvis:
Försvarsindustrin
Fordonsindustrin
Medicinteknik
Konsumentprodukter från välkända varumärken
Exempel på uppdrag vi arbetar med:
Manualer
Reservdelskataloger
AnläggningsdokumentationKvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och pedagogik - och som har lätt för att uttrycka dig i skrift på både svenska och engelska.
Du är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta i team, men har också ett starkt eget driv och förmåga att självständigt hitta information för att ta ditt arbete framåt.
Framför allt söker vi en kollega som vill bidra till en positiv arbetsmiljö där vi delar med oss av vår kunskap, stöttar varandra och värdesätter samarbete. Att förstå kundens behov och fokusera på att lösa deras utmaningar är en självklar del av vår vardag.
Kravprofil - Teknisk skribent
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta i XML-baserade system
Vana att skriva topic-baserat
God pedagogisk förmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av STE (Simplified Technical English)
Erfarenhet från försvarsindustrin
Kunskap om S1000D
Erfarenhet av ILS-arbete
Vi intervjuar löpande de ansökningar som matchar våra behov.
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö med stor frihet under ansvar eftersom vi förstår att allas liv ser olika ut och inser vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark teamplayer-kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter så som skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
För frågor gällande tjänsten kontakta Sara Kvarnängen, Head of Teknisk kommunikation, sara.kvarnangen@afry.com
eller 076-5460101
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Fanny Sjödell, Rekryteringspartner, fanny.sjodell@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post utan vill att du ansöker via vår rekryteringsprotal.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen.
Ersättning
