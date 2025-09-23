Affischerare deltid Lördag - Söndag

Saps Service Management AB / Servicepersonaljobb / Stockholm
2025-09-23


OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
Är du självgående, noggrann och trivs med att jobba utomhus? Vi söker en affischerare på deltid som kan hjälpa till med att sätta upp affischer på utvalda platser i Stockholms innerstad.
Om jobbetSom affischerare ansvarar du för att:

Distribuera och sätta upp affischer enligt planerade rutter


Reparera och byta ut affischer vid behov


Planera och dokumentera affischeringsarbetet


Arbeta självständigt och effektivt med tempo

Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder


Är noggrann och tar ansvar för ditt arbete


Har god lokalkännedom om Stockholm


Kan arbeta Lördag-söndag varje vecka


Är ansvarsfull, självgående och har god arbetsmoral


Krav: Har B-körkort




Vi erbjuder:
Ett fritt och självständigt arbete där du rör dig i stadsmiljö


Del av ett engagerat och trevligt team


Med möjlighet till extra arbetspass


Vill du vara med och sprida budskap över hela Stockholm? Skicka din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saps Service Management AB (org.nr 556701-7115), https://saps.se

Arbetsplats
Saps Service Management AB

Kontakt
Mats Johansson
mats.johansson@saps-group.com
0703-446703

Jobbnummer
9523144

