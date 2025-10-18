Affärsutvecklingschef / Business Development Manager till Hemrex
Hemrex AB / Organisationsutvecklarjobb / Ystad
Affärsutvecklingschef / Business Development Manager till Hemrex Hemrex erbjuder sina kunder en enklare vardag - och nu tar vi nästa steg i vår tillväxtresa! Därför söker vi en drivande och engagerad ledare som vill vara med och forma Hemrex framtida expansion
Vi söker en drivande och engagerad Business Development Manager som vill leda Hemrex expansion till nya regioner i Sverige.
I denna nyckelroll får du ansvaret att identifiera, utveckla och etablera nya affärsmöjligheter och samarbeten för att bygga hållbara och lönsamma verksamheter utanför våra befintliga marknader.
Vi söker dig som Vi söker dig som vill vara med och driva Hemrex till nästa nivå.
Du är en person som trivs i en utvecklande roll där du får kombinera strategi, analys och ledarskap - och som motiveras av att skapa tillväxt genom människor och partnerskap.
• Gärna har erfarenhet av affärsutveckling, regional expansion eller partnerskap.
• Är en naturlig ledare och relationsbyggare med god kommunikativ förmåga.
• Har ett entreprenöriellt driv och en "hands-on" inställning.
• Är analytisk, strukturerad och resultatinriktad.
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
• Erfarenhet från tjänster, städbranschen eller servicebranschen är meriterande.
Hemrex erbjuder
Hos Hemrex blir du en del av ett växande företag som vill göra skillnad - både för våra kunder, våra medarbetare och de samhällen vi verkar i. Vi är en arbetsplats där engagemang, trygghet och stolthet står i centrum - och där medarbetaren alltid kommer först.
Som Affärsutvecklingschef / Business Development Manager får du en central roll i att leda Hemrex tillväxt och expansion till nya regioner.
Du arbetar nära företagets ledning och utvecklar samarbeten med viktiga partners som möjliggör etableringar på nya orter..
I rollen ingår att identifiera nya affärsmöjligheter, genomföra marknadsanalyser och ta fram strategier för att bygga hållbara och lönsamma verksamheter - alltid i linje med Hemrex värderingar om kvalitet, omtanke och hållbarhet.
Vi erbjuder en arbetsplats där idéer blir verklighet, där samarbete och delaktighet är självklarheter, och där balans mellan arbete och privatliv värdesätts.
Hemrex har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och en kultur där alla ska känna sig som en viktig del av helheten - en riktig hemrexare.
Placering: Huvudkontor i Ystad, med möjlighet till flexibel arbetsort. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Rapporterar till: VD, Hemrex AB.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara med och leda Hemrex in i nästa tillväxtfas? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra mer om dig och hur du vill bidra till att utveckla Hemrex vidare. Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721 Jobbnummer
9563466