Affärsutvecklare till enheten för fastighetsutveckling i Täby ko - Täby Kommun - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Täby

Täby Kommun / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Täby2021-01-15Söker du en omväxlande roll i en spännande verksamhet, där du dagligen får möjlighet att påverka och göra skillnad? Är du en erfaren affärsutvecklare med god kunskap om samhällsfastigheter och van att samverka med privata byggherrar och fastighetsägare? Då ser vi fram emot att höra av dig!Enheten för fastighetsutveckling i Täby kommun växer och behöver stärka upp teamet med en affärsorienterad affärsutvecklare.2021-01-15I rollen som affärsutvecklare arbetar du med att skapa, bibehålla och utveckla samarbetet mellan kommunen och möjliga affärspartners som vill investera i samhällsfastigheter, t ex privata byggherrar och fastighetsägare. Du arbetar även med transaktioner som rör kommunens fastighetsbestånd och lokalbehov, vilket kan innebära både förvärv och avyttring av fastigheter.Vidare kommer du att arbeta med inhyrningar från privata fastighetsägare, kopplat till privat nyproduktion eller upphandlingssituationer, samt även värdering av fastigheter.Som Affärsutvecklare blir du en del av Enheten för fastighetsutveckling, rapporterar till Enhetschefen och har din arbetsplats nära Täby Centrum.Den vi söker har relevant högskoleexamen inom samhällsbyggnad (bygg, fastighetsekonomi etc) och minst 10 års arbetslivserfarenhet, varav minst tre år från affärs- och/eller fastighetsutveckling inom offentlig verksamhet. Du behöver ha erfarenhet av fastighetstransaktioner och förhandling, t ex hyresförhandlingar. Har du erfarenhet av fastighetsförvaltning, byggprojekt och affärsutveckling inom privat sektor, ser vi detta som meriterande.Du behöver även ha god kunskap om förutsättningarna för nybyggnation av samhällsfastigheter, såväl för kommunen som för privata aktörer, samt kunskap om de ekonomiska förutsättningarna för samtliga intressenter. Vi förutsätter att du har god kunskap om hyresjuridik, fastighetsöverlåtelser, fastighetsvärdering, upphandling i offentlig verksamhet, samt detaljplaneprocessen. Har du även god förståelse för lokalanskaffningsprocessen i sin helhet är det en fördel.Det är viktigt att du har mycket god förståelse för behovet av dokumentation, är van att arbeta i verksamhetsstödjande system, har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska på hög nivå, i både tal och skrift.Som person beskrivs du som resultatorienterad, positiv och förtroendeskapande, med förmågan att skapa och bibehålla goda relationer på alla plan. Du beskrivs även som vetgirig, lösningsorienterad och självgående. Du har ett strukturerat arbetssätt, är en god kommunikatör, samt både lyhörd och affärsmässig. Du behöver vara van att prioritera och kunna omprioritera vid behov, samt arbetar proaktivt och får saker ur händerna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Sista ansökningsdag 31 januari 2021. Du skickar in din ansökan via denna länk. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför gärna så snart som möjligt.I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. För mer information kontakta rekryteringskonsult Lotta Carlsson på telefon 073 075 23 25.Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Samhällsutvecklingskontoret som består av sex avdelningar är en viktig aktör när Täby växer. Organisationsupplägget är unikt där avdelningarna arbetar parallellt under projektform vilket skapar förutsättningar att jobba varierat tillsammans med andra professioner. Med fokus på fyra nya hållbara stadsdelar med olika arkitektur ges våra medarbetare stor möjlighet att påverka med sin specialistkunskap. Vill du vara med och skapa det framtida Täby?Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-01-31Täby kommun5526475