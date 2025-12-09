Affärssystems support
Är du en driven person som älskar att ge service i toppklass och samtidigt vill utvecklas inom både ekonomi och IT? Då kan detta vara din nästa utmaning!
SJR söker nu för vår kund Rexor en supportmedarbetare som vill bli en central del av deras team och växa in i rollen som expert på deras affärssystem Rexor. Här får du arbeta i ett framgångsrikt produktbolag där du blir länken mellan kunder och tekniska lösningar.
Ansvarsområden
Din roll hos Rexor:
• Ta emot inkommande ärenden och guida våra kunder till smarta lösningar
• Använda din ekonomikompetens för att förstå och analysera deras utmaningar
• Arbeta nära både kollegor och kunder - med stort utrymme att påverka och utveckla
• Fördjupa dig i Rexors affärssystem och utvecklas till produktexpert
Här behöver du kunna hålla många bollar i luften, vara trygg i att fatta egna beslut och alltid ha kundens bästa i fokus.
Lämplig bakgrund
• Utbildning inom ekonomi, t.ex. industriell ekonomi eller företagsekonomi
• Några års erfarenhet av redovisningsarbete
• Kunskap om ekonomiprocesser (EHF) och bokföring - erfarenhet som ekonomiassistent/redovisningskonsult är meriterande
• Goda kunskaper i Office-paketet
• En stark vilja att ge service och skapa nöjda kunderDina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad av vad som händer "bakom kulisserna" i systemen. Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad med en förmåga att analysera och förstå kundernas behov. En lagspelare som trivs att arbeta i team och i projektform.
Vad erbjuder vi
Högt tempo och spännande utmaningar - här händer det mycket och du får möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö.
Härliga och hjälpsamma kollegor - vi värdesätter samarbete och stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
Stabilitet och trygghet - med starka ägare i ryggen skapar vi långsiktiga förutsättningar för både bolaget och våra medarbetare.
En arbetsplats där idéer tas tillvara - vi uppmuntrar initiativ och ger dig utrymme att påverka.
Personlig utveckling - hos oss får du möjlighet att växa, både i din roll och tillsammans med företaget.
https://www.rexor.se/
I denna rekrytering samarbetar Rexor med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Fast lön
