Vill du bidra med att utveckla processer och affärsavtal så de präglas av hållbarhet och kvalitet? Har du en fallenhet för komplexa affärer och kundrelationer? Låter det spännande? Sök då rollen som affärsstrateg!Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren affärsstrateg som vill driva och utveckla samarbetet och affärerna samt koordinera andra komplexa affärsrelationer. Uppsala kommun fortsätter att expandera och vi ser ett ökat tryck från både samhället och näringslivet för våra tjänster.
Du kommer att arbeta inom sektionen affärs- och anläggningsutveckling tillsammans med ytterligare två affärsstrateger. Arbetet kommer att ske nära bolagets chefer och ledning och ditt affärssinne kommer att behövas i flera komplexa uppdrag. Du kommer tillsammans med en bred representation från andra avdelningar driva och utveckla bolagets avfall- och VA-tjänster mot såväl näringslivet som samhället i stort.
Som affärsstrateg arbetar du brett inom hela bolaget och stöttar både operativa och verksamhetsövergripande funktioner. Du arbetar bland annat med:
• kortare och längre affärsutvecklingsprojekt inom VA/Avfall och med identifiering och analys av nya affärsmöjligheter.
• Rådgivare i frågor som rör affärsutveckling.
• Avtalsförhandling och avtalsunderlag i samarbete med bolagsjurister
• att skapa hållbara affärsrelationer med externa parter och driva och utveckla bolagets avfall- och VA-tjänster mot näringslivskunder.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga avdelningar inom bolaget och arbetsuppgifterna kräver god samordningsförmåga och kommunikation.Kvalifikationer
Som person är du driven och analytisk med god strategisk förståelse. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat men har även lätt att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, "vi är lyhörda, framsynta och nyfikna", samt tillämpar dem i din yrkesroll. Du skapar och utvecklar goda relationer samt uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser att du har:
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom Industriell ekonomi, ekonomi, juridik eller relevant civilingenjörsutbildning.
• Erfarenhet av affärsjuridik
• Flerårig erfarenhet av framtagande av affärsförslag, avtalsförhandlingar och avtalsrelationer
• Kunskaper och erfarenhet inom teknik
• Mycket god kommunikativ förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kunskaper och erfarenheter inom VA branschen och samhällsutvecklingsfrågor är meriterande.
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-11-23.
För mer information om tjänsten kontakta
Sektionschef affärs- och anläggningsutveckling, Lisa Fernius, 070-365 26 70
Ansvarig rekryterare, Agnes Jansson, agnes.jansson@uppsalavatten.se
, 076-495 96 45
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten
