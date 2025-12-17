Affärsområdeschef Fjärrvärme
2025-12-17
Falkenberg Energi står inför en viktig utvecklingsresa där fjärrvärmen spelar en avgörande roll i energi- och klimatomställningen. Nu söker vi en ledare som vill göra skillnad - för kunder, kollegor och samhället. Här får du möjlighet att kombinera affärsmässighet med hållbar utveckling och ett modernt ledarskap där människor och resultat går hand i hand.
Engagemang, öppenhet och ansvar är våra gemensamma värdeord - och vi söker en ledare som både delar dem och vidareutvecklar dem. Hos oss är balans, respekt och arbetsglädje prioriterade delar av vår kultur.
Vill du vara med och forma framtidens fjärrvärmelösningar i Falkenberg - på ett sätt som är hållbart, inkluderande och framåtblickande? Då ser vi fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som Affärsområdeschef för Fjärrvärme har du ett helhetsansvar för affärsområdets strategi, utveckling och resultat. Du leder verksamheten, tillsammans med ett team på idag ca tio personer, med fokus på långsiktig hållbarhet, trygg arbetsmiljö och kundvärde. I ditt uppdrag ingår att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare, bygga tillit och leda med tydlighet, omtanke och mod.
I rollen ingår bland annat att:
* Planera, leda och följa upp arbetet samt säkerställa en inkluderande och säker arbetsmiljö
* Ansvara för intäkter, kostnader, budget och prognos
* Säkerställa drift och underhåll samt miljörapportering för bolagets anläggningar (miljörapportering utförs av produktionsansvarig)
* Vara produktansvarig för fjärrvärme inklusive prissättning, leveransvillkor och utveckling av prislistor
* Driva nyanslutning och förtätning samt ta fram beslutsunderlag och lönsamhetskalkyler
* Samverka med KAM och ge tekniskt säljstöd i sälj- och marknadsaktiviteter
* Ansvara för investeringar inom produktion, distribution och kundanläggningar
* Hantera myndighetsrapportering och egenkontrollprogram
* Bevaka omvärldsutvecklingen och bidra till innovativ verksamhetsutveckling
* Ansvara för affärs- och verksamhetsplan för Fjärrvärme
* Säkerställa nätplanering och dimensionering (utförs av nätplanerare)
Du rapporterar till VD och ingår i Falkenberg Energis ledningsgrupp.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Falkenberg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och motiveras av att bygga starka team och hållbara affärer. Du är lyhörd och närvarande som chef, tydlig i prioriteringar och van att fatta beslut även i en komplex vardag. Du tror på kraften i samarbete och inkluderande kultur, där olika perspektiv ses som en tillgång.
Vi tror att du:
* Har relevant ingenjörs-/högskoleutbildning och erfarenhet från fjärrvärme eller närliggande energisektor
* Har minst 5 års erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsresultat
* Har lett organisationer i förändring och drivs av utveckling och ständig förbättring
* Har goda kunskaper i digitala verktyg och administrativa system
* Har B-körkort
Du är en person som kombinerar analytisk förmåga med empati, struktur med flexibilitet och strategisk blick med operativ närvaro. Du uppskattar ett uppdrag där samhällsnytta, hållbarhet och affär drivs parallellt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295930 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Feab Kontakt
Anders Sjökvist anders.sjokvist@falkenberg.se Jobbnummer
9649461