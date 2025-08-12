Affärsområdeschef
2Secure Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Secure Sverige AB i Stockholm
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi söker nu en affärsområdeschef som vill arbeta med rådgivning och operativt stöd inom säkerhetsskydd, säkerhetsprövningar, totalförsvar, krisberedskap och säkerhetsstyrning. Vi hjälper kommuner, myndigheter, företag och andra samhällsviktiga verksamheter att hantera komplexa säkerhetsutmaningar i en tid där kraven ökar.
Om rollen
Som affärsområdeschef får du helhetsansvar för att leda, driva och vidareutveckla ett växande team med hög kompetens inom offentlig sektor, totalförsvar, informationssäkerhet, säkerhetsskyddad upphandling, krisledning och samhällskritiska verksamheter.
Du ansvarar för både leverans, affärsutveckling och försäljning, och är en nyckelperson i bolagets fortsatta tillväxt. Tillsammans med ditt team identifierar du behov hos våra kunder och ser till att vi levererar rätt insatser med hög kvalitet, precision och samhällsnytta.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla affärsområdet med fullt personal-, budget- och resultatansvar
Driva försäljning och affärsutveckling från behovsanalys till offert, avtal och leverans
Säkerställa hög leveranskvalitet och kundnytta i alla uppdrag
Vara aktiv i 2Secures ledningsgrupp och bidra till bolagets strategiska utveckling
Rekrytera och bygga ett starkt team i takt med att affärsområdet växer
Etablera affärsområdet även på andra orter, i nära samarbete med våra kontor i bl.a. Göteborg, Lund och Karlstad
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt driv och affärsförståelse med erfarenhet av att bygga relationer, gärna i sammanhang där säkerhetsfrågor och samhällskritiska verksamheter står i fokus. Du är en trygg ledare som får människor med dig och skapar resultat genom samarbete.
Du har dokumenterad erfarenhet av att:
Driva affärer i konsultverksamhet, inklusive försäljning, avtal, prissättning och lönsamhetsansvar
Leda team och ta fullt ansvar för personal, budget och leverans
Bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer och samhällskritiska verksamheter
Arbeta nära kunder med höga krav på säkerhet, struktur och förtroende
Mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Du har med fördel:
Erfarenhet av säkerhetsrådgivning, totalförsvar, säkerhetsskydd eller krisberedskap
Mycket god förståelse för affärskalkyler, avtal och resursplanering
En bakgrund från näringslivet
Akademisk utbildningPubliceringsdatum2025-08-12Dina personliga egenskaper
Du är affärsorienterad, strukturerad och förtroendeingivande med ett skarpt öga för både helhet och detaljer. Du är trygg i ditt ledarskap, prestigelös i ditt arbetssätt och motiveras av att se både människor och affärer växa.
Din personlighet präglas av ett naturligt samarbete med kollegor, du bygger förtroende, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv laganda. Du gillar när det händer mycket, är snabb i tanken, men långsiktig i dina relationer, och du trivs i en miljö där det du gör faktiskt gör skillnad.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en dynamisk och meningsfull arbetsmiljö där du kan påverka både din egen och samhällets utveckling. Vi är ett värderingsstyrt bolag med hög trivsel, korta beslutsvägar och stark laganda.
Vi erbjuder bland annat:
Förmånlig tjänstepension och omfattande försäkringspaket
Generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Företagshälsovård och möjlighet till distansarbete
En kultur där vi tror på gemenskap, ansvar och utveckling
Möjlighet att vara med och bygga ett av Sveriges främsta säkerhetskonsultbolag
Om 2Secure
2Secure är ett konsult- och tjänsteföretag specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering. Sedan 2006 har vi varit en marknadsledande helhetsleverantör av säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster. Vi samarbetar med företag, myndigheter och privatpersoner för att skapa trygga, hållbara miljöer för människor, information och samhällsviktiga funktioner.
Vi är över 120 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Lund, Karlstad och Västerås. Våra ledord är Handlingskraft, Kompetens och Pålitlighet.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag, då urval och intervjuer sker löpande. Dock senast den 31/8.
Observera att vi kommer att genomföra en fördjupad bakgrundskontroll på den kandidat som är aktuell för tjänsten. Du som söker måste också vara beredd på att säkerhetsprövas och eventuellt inplaceras i säkerhetsklass. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Affärsområdeschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Secure Sverige AB
(org.nr 556763-8308), http://www.2secure.se
100 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9454411