Affärsområdesansvarig hotell & housekeeping
2026-03-13
Om Carotte
Carotte Group är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom Soft Facility Management och befinner sig i en expansiv fas där nya möjligheter skapas varje dag. Som servicekoncern utvecklar och levererar vi tjänster inom hospitality, mat, dryck och arbetsplatsservice, med målet att skapa miljöer där människor trivs, möts och utvecklas.
Genom våra olika bolag erbjuder vi helhetslösningar till några av Sveriges mest spännande miljöer - från hotell och coworkinghus till fastigheter, event och mötesplatser. Inom koncernen finns bland annat Carotte Food & Event, Carotte Housekeeping och Carotte Staff. Tillsammans skapar vi serviceupplevelser där kvalitet, professionalism och värdskap står i centrum.
Carotte Staff är koncernens rekryterings- och bemanningsbolag och arbetar med att hitta rätt kompetens till våra kunders verksamheter. Vi hjälper företag inom hospitality och service att bemanna, rekrytera och utveckla sina team, från operativa roller till nyckelpositioner.
Nu tar vi nästa steg i vår utveckling genom att etablera ett nytt affärsområde inom Housekeeping riktat mot hotell och söker en person som vill vara med och bygga upp detta tillsammans med oss.
Om rollen
Carotte Staff etablerar nu ett nytt affärsben inom bemanning och rekrytering inom Housekeeping riktat mot hotell. I rollen har du ett helhetsansvar för att utveckla och etablera området.
Hos oss får du möjlighet att bygga upp en affär från grunden. Från första kunddialog och affärsupplägg till att rekrytera team och etablera struktur. Som Affärsområdesansvarig inom Housekeeping mot hotell kommer du att ansvara för att bygga upp och utveckla Carotte Staffs erbjudande inom hotellstäd. Du ansvarar för att bygga upp branschens bästa onboardning och utbildningsprogram.
I denna roll arbetar du såväl strategiskt som operativt och driver affären från idé till etablerad leverans. Rollen innebär ett helhetsansvar där du identifierar affärsmöjligheter, etablerar kundrelationer och bygger upp organisationen kring leveransen.
Ditt ansvar: Affärsutveckling
Bygga upp och utveckla Carotte Staffs affärsområde inom Housekeeping för hotell
Identifiera nya affärsmöjligheter och etablera relationer med hotellkunder
Utveckla affärsmodell, prissättning och leveransstruktur
Operativ etablering
Rekrytera och bygga upp och utbilda team av housekeepingpersonal
Säkerställa kvalitet, struktur och arbetssätt i leveransen
Planera bemanning, schemaläggning och daglig drift
Arbeta sida vid sida med säljorganisationen och aktivt dra in affärer
Ledarskap och organisation
Introducera, leda och utveckla team i uppdrag hos kund
Skapa rutiner, arbetsprocesser och kvalitetsstandarder
Säkerställa att leveransen motsvarar både kundens och Carottes höga krav på service
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stark förståelse för hotellens operativa verklighet och som vill ta nästa steg i en mer affärsdriven roll.
Du har sannolikt erfarenhet från hotellbranschen i en roll med övergripande ansvar inom housekeeping eller operativ drift, alternativt från en organisation som levererar städtjänster till hotell där du haft ansvar för både leverans och affär. Det här är en roll för dig som har en stark förståelse för hotellens operativa verklighet och som trivs i en entreprenöriell miljö där du får kombinera affärsutveckling, ledarskap och operativ struktur.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av housekeeping inom hotell
Har arbetat i en ledande eller koordinerande roll
Är strukturerad och van vid att planera bemanning och scheman
Har ett affärsmässigt driv och trivs i en roll där du får bygga något nytt
Är en trygg ledare som kan skapa struktur, kvalitet och engagemang i team
Placering Stockholm
Anställningsform Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Frågor? Hör av dig till VD Negn Hafizi på negin@carotte.se
eller 073 3235302
