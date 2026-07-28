Kvinnlig personlig assistent till tjej i Malmö
Sydassistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-28
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Vi söker en personlig assistent till en tjej i Rosengård
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en tjej som är bosatt i Rosengård. Vi ser gärna att du är mellan 40 och 60 år och det är meriterande om du är tvåspråkig i svenska och bosniska eller serbiska.
Tjejen bor tillsammans med sin pappa, sin bror och familjens katt. Därför är det viktigt att du inte har pälsallergi.
Uppdragsgivaren har en intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd med att tolka och förstå sin omvärld. Hon kan inte föra sin egen talan och kommunicerar genom att visa, peka och upprepa ord. Som personlig assistent behöver du vara lyhörd, tålmodig och ha förmåga att tolka hennes sätt att kommunicera.
Hon går utan hjälpmedel och är självständig i sina förflyttningar.
Uppdragsgivaren deltar i daglig verksamhet måndag till fredag mellan kl. 08.30 och 13.30.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsvariation i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter.
Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsvariation, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just ni uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans Aktiebolag
(org.nr 556476-1137), https://sydassistans.tidvis.se/lediga_tjanster
Limhamnsvägen 128 (visa karta
)
216 12 LIMHAMN Arbetsplats
Sydassistans AB Kontakt
Rekryterare
Wahlberg Ellinor ellinor@sydassistans.se Jobbnummer
10013866