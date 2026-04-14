Affärsförvaltare - Lokalplanering
Centio Consulting Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-04-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Affärsförvaltare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta med lokalplanering och förvaltning av hyresavtal i en komplex verksamhet med höga krav på effektivitet och långsiktig planering. Du ansvarar för att analysera lokalbehov, optimera nyttjandet av lokaler samt säkerställa kostnadseffektiva lösningar. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete med stort fokus på samverkan, affärsmässighet och utveckling av arbetssätt.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Analysera verksamhetens lokalbehov
Planera och optimera lokalutnyttjandet
Säkerställa kostnadseffektiva och funktionella lösningar för hela organisationen
Arbeta strategiskt och operativt med såväl interna som externa lokaler
Säkerställa att verksamheten har rätt ytor vid rätt tid, i rätt omfattning och till rätt kostnad
Arbeta med budget och ekonomisk uppföljning
Förhandla och administrera hyresavtal
Driva dialogen med både hyresvärdar och interna beställare
Ha löpande kundansvar gentemot verksamheten
Säkerställa att lokalfrågor hanteras professionellt, affärsmässigt och i linje med riktlinjer och mål
Samverka nära med teknisk förvaltning, drift och projektorganisation i frågor som rör anpassningar, ombyggnationer och investeringar
Bidra aktivt till att utveckla arbetssätt och processer
Stärka organisationens förmåga att effektivt resursutnyttja och långsiktigt planera det samlade lokalbehovet
Krav (OBS, obligatoriska)
Eftergymnasial utbildning minst KY-utbildning med inriktning fastighet, ekonomi, samhällsplanering eller bygg.
Erfarenhet av att ha tagit fram funktionsprogram eller lokalbehovsplaner i minst 2 projekt för att användas av offentlig verksamhet.
Genomförd kurs inom hyresjuridik.
Erfarenhet av hyresförhandlingar för offentlig verksamhet, minst inom 3 projekt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer, minst ett tidigare projekt.
Minst 3 års erfarenhet att ha arbetet med administrativa arbetsuppgifter kopplat till lokalplanering och beslutsunderlag.
Erfarenhet att arbeta strategiskt och långsiktigt med planering och utveckling av lokalbehov och processen för det, minst 1 år.
Personliga egenskaper
Strukturerad
Noggrann
Proaktiv
Ansvarstagande
AnalystiskOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7566384-1946186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9854300