Affärschef Mätenheten Infranord
Vill du leda och utveckla ett affärsområde med stor betydelse för svensk järnvägsinfrastruktur?
Nu söker vi en affärsdriven och strategisk ledare till rollen som Affärschef för Mätenheten - en nyckelroll för dig som vill kombinera affärsmässighet med teknisk spetskompetens i en samhällsviktig verksamhet.
Mätenheten är specialiserad på järnvägsspecifika mätningar med inriktning på infrastruktur med mätvagnar och oförstörande provning.
Mätenheten inom Infranord AB har cirka 40 medarbetare som är geografiskt utspridda över landet för att få närhet till kunden och den anläggning som skall mätas och kontrolleras. Enheten är placerad i Borlänge där utförs även underhåll och kalibrering av mätvagnar.
Ansvarsområden
Som Affärschef för Mätenheten har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom mätning och provning.
Du ansvarar för att säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter, ackrediteringskrav och interna rutiner.
Rollen innebär fullt budget- och resultatansvar, personalansvar samt ansvar för kvalitetssystem.
Du leder ett kvalificerat team och arbetar aktivt med affärsutveckling, kundrelationer och kompetensförsörjning och är på så sätt en viktig del i att driva Mätenheten mot uppsatta mål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Strategisk och operativ ledning av Mätenheten
Budget-, resultat- och personalansvar
Säkerställa ackreditering och kvalitetsarbete enligt SS-EN 17025
Utveckla affärsplaner, policyer och verksamhetsmål
Arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla kundrelationer, affärsetik och lönsamhet
Ansvara för dokumentation, styrande dokument och informationsspridning
Tillse att regelbundna byggmöten med kund genomförs
Uppföljning av ekonomi, säkerhet och kvalitetsarbete
Placering är i Borlänge, och du rapporterar till Divisionschef Teknik.
Vi söker dig som är en trygg och affärsmässig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är resultatinriktad, strukturerad och har ett starkt driv att utveckla både verksamhet och människor. Du har lätt för att bygga relationer, kommunicerar tydligt och har en god förmåga att leda i förändring. Kvalifikationer
Akademisk utbildning. Högskoleingenjör inom bygg, anläggning, maskin, teknik eller motsvarande.
Minst 2-3 års erfarenhet från järnvägs- och/eller entreprenadbranschen
Minst 5 års erfarenhet av liknande roll
Tidigare erfarenhet av personalansvar och arbetsledning
Tidigare erfarenhet av ekonomisk styrning/uppföljning
Grundläggande kunskaper om Entreprenadjuridik
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Vi ser fram emot din ansökan, och dina framtida medarbetare med lång erfarenhet och gedigen kompetens ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
